Mihaela Rădulescu, mărturisiri cutremurătoare despre situația tensionată cu familia lui Felix Baumgartner. „Au fost depășite toate limitele…” Calvarul prin care a trecut după moartea sportivului

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

La mai bine de opt luni de la dispariția lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a decis să vorbească public despre perioada extrem de tensionată și dureroasă prin care a trecut.

Vedeta spune că, pe lângă pierderea partenerului ei, a fost nevoită să facă față unui val de zvonuri, acuzații și informații false. Într-un mesaj amplu, Mihaela clarifică situația legată de averea lui Felix, accesul la casele lor din Elveția și relația cu familia acestuia.

Mihaela descrie „șocul paralel” trăit după moartea lui Felix

În deschiderea mesajului, vedeta explică faptul că durerea pierderii a fost amplificată de un val de bârfe și informații false care au circulat în ultimele luni.

„E greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest OM incredibil și cum șocul și durerea provocate de moartea lui au fost și mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc un alt șoc paralel. Circulă prea multe știri false și bârfe despre Salzburg, așa că iată versiunea MEA a REALITĂȚII. Cea despre care am păstrat tăcerea timp de 8 luni”

Vedeta spune că nu a avut acces la casele lor timp de opt luni

Mihaela afirmă că nu i s-a permis să revină în locuințele pe care le împărțea cu Felix, nici măcar pentru a-și salva animalele sau pentru a-și recupera bunurile personale.

„Nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc la cele două case ale noastre din Elveția DOAR pentru a salva pisicile noastre drăguțe și nebune și pentru a-mi recupera lucrurile. Am ales ambele case împreună, le-am decorat împreună, am TRĂIT și ne-am IUBIT acolo.”

Mihaela neagă categoric că ar fi cerut bani sau bunuri din averea lui Felix

Ea respinge ferm zvonurile potrivit cărora ar fi dorit o parte din averea sportivului, subliniind că legea este clară și că nu a solicitat nimic.

„NU, NU am cerut NICIODATĂ familiei lui NICIUN ban, nici case, niciuna dintre cele 8 mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, NIMIC de valoare. Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg la părinții lui. Ceea ce nu îmi este clar este de ce nu poți pur și simplu să iei totul, ci încerci să accepți că durerea noastră ar trebui să ne țină apropiați, am pierdut bărbatul care și-a iubit mama precum cel mai bun fiu și și-a iubit femeia precum cel mai bun bărbat adult…”

Relația tensionată cu familia lui Felix și acuzațiile respinse

Mihaela spune că nu a dat în judecată familia lui Felix și că nu ar fi făcut niciodată un astfel de gest, în ciuda situațiilor pe care le descrie.

„NU, NU i-am dat în judecată pe părinți pentru NIMIC, nici pentru că mi-au încălcat intimitatea, nici pentru că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru că i-au încălcat intimitatea lui Felix într-un mod care l-ar fi dezgustat, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu cred că există ceva mai absurd decât să dau în judecată familia bărbatului meu.”

Ea reacționează dur la zvonurile potrivit cărora ar fi luat bunuri de valoare după moartea lui Felix.

„NU, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât de mult le-ar fi plăcut unora să mă prezinte ca pe… „românul tipic”, au ales cu adevărat românul greșit în cazul ăsta. Ar trebui să le fie rușine tuturor; chestii de genul ăsta îl fac pe Felix să pară un idiot orb. Dacă intenția era să mă răniți, îmi pare rău, l-ați rănit pe el de două ori mai tare.”

O luptă birocratică pentru a-și recupera propriile obiecte

Mihaela povestește că a fost nevoită să demonstreze, obiect cu obiect, ce îi aparține.

„Timp de 8 luni mi s-a cerut să dovedesc că sunt proprietara fiecărui obiect al meu din cele două case ale noastre, în 12 ani.”

Tăcerea ei a fost interpretată ca vinovăție

Vedeta spune că nu și-a dorit să facă publice aceste detalii, însă a simțit că nu mai poate rămâne tăcută.

„Sunt ultima persoană care ar vrea să poarte o discuție publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată greșit ca… „hai să o umilim în continuare, să mințim despre ea, să angajăm 3 avocați împotriva ei (3!!!, împotriva femeii care voia doar să-și recupereze lucrurile, toți 3 plătiți din recordurile mondiale și munca grea a lui Felix…)”

„Au fost depășite toate limitele decenței”

În final, Mihaela spune că nu va mai tăcea în fața nedreptăților și că reputația ei este importantă

„Au fost depășite toate limitele decenței, iar ceea ce mi-au făcut când am primit în sfârșit „permisiunea” să-mi recuperez lucrurile nu este ceva despre care voi tăcea. Respectul de sine și reputația mea contează.​”

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News