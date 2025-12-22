Mihaela Rădulescu, primele declarații după moartea mamei sale. Care a fost cauza morții: „Nu a fost bolnavă. A suferit mult”

Mihaela Rădulescu a primit o nouă lovitură de la viață, la doar 5 luni de când dragostea vieții sale s-a stins. Vedeta a rămas fără mamă, chiar înainte de sărbători. Ea traversează una dintre cele mai dificile și dureroase momente din viață. Cu toate acestea, și-a găsit puterea de a scrie un mesaj, în care a mulțumit medicilor și a povestit motivul pentru care Marilena Țiganu s-a stins din viață.

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant după moartea mamei sale

Marilena Țiganu a murit vineri, 19 decembrie. Mama Mihaelei Rădulescu se afla internată la Spitalul Elias din București la secția de neurologie și, contrar a ceea ce se credea, ea nu era bolnavă.

Citește și: Cum a arătat copilăria Mihaelei Rădulescu. Părinții ei au avut meserii inedite: „N-aveam cum să o iau pe un drum greșit”

Mihaela Rădulescu a făcut dezvăluirea într-un mesaj pe Instagram, în care a dezvăluit că mama ei nu era bolnavă, ci doar a suferit prea mult pentru suferința copilului ei, care și-a pierdut partenerul de viață.

„Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul și îmbrățișările lui mai mari decât viața, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… Bine. Bine. Cum aveam nevoie de minunata mea mamă și de familia mea când a murit Felix.

Și eu am pierdut-o pe mama și asta doare ca naiba. Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea șocanți, prea repede, prea tragici, prea devreme unul după altul… Îmi tot spun că voi sta drept și voi lua orice viață mă provoacă. Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, doar că a suferit prea mult pentru ceea ce am trecut eu în ultimele 5 luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut suporta.

Citește și: Mihaela Rădulescu și-a condus mama pe ultimul drum. De ce a decedat Marilena Țiganu: „Bărbatul și mama mea au plecat prea repede”

Mamele bune, iubitoare, sincere vor simți mereu durerea copiilor lor… Dublu. Intr-o zi cand voi fi mai puternica va voi spune toata povestea vietii mele in ultimele 5 luni pentru ca sunt multe lectii de invatat pentru toti din ea. Deocamdată, vă rog să-mi permiteți să spun un enorm MULȚUMESC pentru fiecare persoană care a avut grijă de mama mea la Spitalul Elias, echipa Neurologie. Dr Petrescu a ținut-o pe mama în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atâta timp pentru că pur și simplu este cea mai bună doctoriță.

Nu știu cum să le mulțumesc tuturor odată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, medic, terapeut- Sunteti ingeri cu totii. Mi-am petrecut fiecare zi pe care am putut-o cu mama și a fost al naibii de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni.

Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…. Mulțumesc tuturor prietenilor mei care au fost alături de mine și fratele meu”, a scris Mihaela Rădulescu.

Marilena Țiganu s-a stins din viață

Mama Mihaelei Rădulescu a murit pe 19 decembrie 2025, la Spitalul Elias din București. Decesul femeii vine la doar 5 luni după moartea tragică a lui Felix Baugartener, partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu.

Citește și: Mihaela Rădulescu, mesaj îndurerat la o lună de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nimic la noi doi nu era… clasic”

Vedeta a mărturisit că mama ei a murit „de inimă rea”, fiind copleșită de durerea și suferința acesteia și evenimentele petrecute.

În ultimul timp, Mihaela a fost surprinsă în timp ce își vizita mama la Spitalul Elias. Marilena Țiganu era fostă profesoară de Limba și Literatura Română la Piatra Neamț. Ea a fost ținută în viață o perioadă în comă profundă, intubata, deși intrase în moarte cerebrală.

Urmărește-ne pe Google News