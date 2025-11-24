Mihaela Rădulescu și Loredana Groza, imagini rare împreună. Cum au fost surprinse cele două vedete

Loredana Groza și Mihaela Rădulescu au făcut senzație pe rețelele sociale cu fotografii în care apar împreună de la filmările pentru aniversarea PRO TV. Cele două dive s-au reunit pe platouri pentru pregătirea programului special de 30 de ani al postului, care va fi difuzat pe 1 decembrie.

Loredana și Mihaela Rădulescu, apariție surpriză împreună

Loredana Groza și Mihaela Rădulescu, două dintre cele mai apreciate personalități din showbiz-ul românesc, au făcut senzație pe rețelele de socializare cu o apariție surprinzătoare împreună. Cele două dive s-au reunit pe platourile de filmare ale PRO TV, în cadrul pregătirilor pentru aniversarea a 30 de ani de existență a postului.

Întâlnirea neașteptată a stârnit un val de entuziasm în rândul fanilor, imaginile devenind virale în scurt timp. Loredana și Mihaela au strălucit în lumina reflectoarelor, afișând o energie debordantă și un look impecabil care a atras mii de aprecieri și comentarii.

Prezența Mihaelei Rădulescu pe platouri a fost cu atât mai emoționantă cu cât vine la patru luni după pierderea tragică a partenerului ei, Felix Baumgartner. Vedeta a revenit în România special pentru acest eveniment, demonstrând încă o dată legătura puternică pe care o are cu echipa PRO TV și cu publicul român.

Îmbrăcată într-o rochie elegantă alb-negru, Mihaela a captat imediat atenția. Loredana Groza a completat perfect momentul glam cu o ținută extravagantă, specifică stilului său nonconformist. Împreună, cele două au oferit un moment vizual spectaculos, trezind nostalgia și entuziasmul fanilor.

Momente speciale la aniversarea PRO TV

Evenimentul aniversar PRO TV promite să fie unul memorabil, cu numeroase vedete care au marcat istoria televiziunii. Printre momentele așteptate se numără și apariția Andreei Esca, care a avut parte de o întâmplare amuzantă în culise.

Într-un moment surprins de camere, Loredana Groza și Andreea Esca s-au întâlnit și au cântat împreună. Prezentatoarea știrilor, încă nepregătită pentru filmări, avea părul prins ca și cum ar fi purtat bigudiuri. Loredana a remarcat cu umor: „E Andreea, Andreea, Andreea. Ăsta e noul look de la știri. E noua modă la Paris. Ca să vedeți cum e Andreea Esca când nu e pe ecran”.

Andreea Esca a intrat în joc și a glumit la rândul ei: „Această instalație o recomand pentru sărbători. E ceva simplu”.

Programul special de aniversare a 30 de ani de PRO TV va fi difuzat pe 1 decembrie. Telespectatorii vor avea ocazia să revadă numeroase vedete care au contribuit la succesul postului de-a lungul anilor.

Întâlnirea dintre Loredana Groza și Mihaela Rădulescu a fost doar un mic preview al surprizelor pe care PRO TV le pregătește pentru această ocazie specială. Cele două dive au demonstrat încă o dată de ce sunt atât de iubite de public, oferind un moment de strălucire și eleganță.

