Loredana Groza revine la „Vocea României”, la opt ani după ce a părăsit show-ul de la Pro TV. Tudor Chirilă: „M-a luat pe sus”

Loredana Groza revine la „Vocea României”, la opt ani de la retragerea din show-ul de la Pro TV, pentru un moment special. Tot astăzi, de la 20:30, începe etapa confruntărilor.

Loredana Groza, din nou la „Vocea României”, după opt ani de la părăsirea show-ului

Ediția „Vocea României” din această seară promite un show exploziv, cu energie și o surpriză pe care nimeni nu o aștepta: Loredana Groza este protagonista unui moment artistic special.

„Lori a venit cu o energie care m-a luat și pe mine pe sus, mi se pare că este la fel de tânără ca întotdeauna, la fel de nebună. Știe cu perimetrul ăla mic, care se numește scenă”, a spus Tudor.

„E unul dintre artiștii de referință din istoria muzicii românești, avem de-a face cu o legendă vie”, a completat Smiley.

Loredana a ocupat scaunul de antrenor de la „Vocea” timp de șapte sezoane, până în 2017, când s-a retras deoarece simțea că nu evolua.

„Nimic nu este pentru totdeauna. Suntem într-o continuă schimbare. (…) Am avut întotdeauna parte de schimbări radicale. Făceam de 7 ani Vocea României. A fost un catalizator că Adrian Sîrbu a plecat de la Pro TV. Pentru mine a fost un moment foarte trist și greu. Creatorului i se ia creația. Mi se pare un lucru de neînțeles. Nici acum nu am înțeles de ce și cum. Toată lumea voia să o ia în toate direcțiile. (…) În ciuda acestei mișcări haotice care se crease, am zis ok, să rămânem să creăm o stabilitate. După doi ani de la chestia asta mi-am dat seama că mă învârt în cerc și că stând acolo nu evoluez. Nu mai simțeam acea energie, vibrație, dorință”, a explicat Loredana în 2024, în podcastul lui Mihai Morar.

Începe o nouă etapă a competiției, confruntările

Concurenții ies din zona de confort și intră în ringul muzical al emoțiilor, în prima ediție de confruntări, în această seară de la 20:30, la Pro TV.

„Sezonul este 13 cu noroc, iar etapa este a CONFRUNTĂRILOR – momentul acela când două voci intră pe scenă și doar una merge mai departe. După fiecare cântare, colegii antrenorului fac recomandări și ne spun care dintre concurenți le-a fost pe plac – cu bune intenții sau, pur și simplu, ca să mai încurce un pic treaba! Vocea aleasă de antrenorul în acțiune merge mai departe, iar cealaltă mai are o șansă! Poate fi subtilizată de un alt căpitan de echipă prin apăsarea butonului roșu de salvare – fiecare antrenor are dreptul să culeagă doar două voci noi în portofoliu, adică poate salva doar doi concurenți din celelalte echipe”, explică Pavel Bartoș.

Concurenții sunt pregătiți pentru interpretări spectaculoase, iar antrenorii vor trebui să facă alegeri importante.

„Un antrenor când i se salvează concurenții cred că simte cel mai important lucru – validarea momentului pe care l-a creat. Mă umflu un pic în pene”, va spune Tudor.

Nu ratați, de la 20:30, prima etapă a confruntărilor cu emoții intense, energie la maximum și o revenire spectaculoasă! Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe VOYO.

