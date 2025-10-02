Loredana și Adrian Minune, sărut pasional pe scenă. Momentul a devenit viral

Loredana (55 ani) și Adrian Minune (51 ani) au oferit un spectacol de zile mari la o nuntă unde au fost invitați să cânte. Dar ceea ce a încălzit și mai mult atmosfera a fost finalul show-ului, când artiștii s-au sărutat în fața tuturor. Momentul a devenit viral, iar internauții s-au întrebat rapid ce părere o avea soția manelistului, Cati, despre gestul lui.

Loredana și Adrian Minune, sărut pasional pe scenă

Loredana și Adrian Minune sunt doi dintre cei mai apreciați artiști din breselele lor, iar când cei doi își unesc voceile pe scenă, fanii sunt în extaz. Așa s-a întâmplat și zilele acestea când artiștii au fost contactați să cânte la aceeași nuntă, spre bucuria invitaților. Aceștia au oferit un show de neuitat, care s-a încheiat, spre surprinderea tuturor, cu un sărut.

La finalul spectacolului, Loredana și Adrian s-au apropiat din ce în ce mai mult unul de celălalt, până s-au sărutat. Momentul a fost filmat și a devenit viral.

Fanii acestora au avut reacții diferite, unii aclamându-l pe manelist, în timp ce alții s-au întrebat cum va reacționa soția lui, Cati, când va vedea imaginile.

Cum au reacționat fanii artiștilor

Sărutul dintre Loredana și Adrian Minune i-a luat prin surprindere pe fani, unii apreciind momentul artistic, în timp ce alții s-au gândit imediat la Cati, soția artistului și mama copiilor săi.

„Nevasta lui oare ce a zis?”; „La nunta asta și-au făcut toți de cap”; „Dar Loredana nu se gândea ca poate e nevastă-sa acolo?”; „Iar îl dă Kati afară din casă”, sunt câteva din comentariile lăsate de internauți după ce au văzut momentul intim dintre Adrian și Loredana.

Adrian Minune și Cati Simionescu sunt căsătoriți de mai bine de 30 de ani și au împreună trei copii. Despre escapadele soțului ei, femeia a vorbit la un moment dat, dezvăluind că între ei există un pact: nu se vor despărți niciodată, indiferent ce se va întâmpla.

„Soțul meu a respectat principiile mele. I-am spus că niciodată nu vreau să facă nuntă cu altcineva în afară de mine, că niciodată nu vreau ca și copiii noștri să aibă alți frați din alte escapade sau plimbări de-ale lui și că vreau să rămână alături de mine, indiferent ce se va întâmpla și să nu mă părăsească niciodată. Nici el pe mine, nici eu pe el”, spunea Cati Simionescu în urmă cu ceva timp.

