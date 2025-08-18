Loredana Groza, apariție sexy pe un taur mecanic: „E timpul pentru rodeo!”. Cum s-a filmat cântăreața

Loredana Groza a bifat încă o apariție sexy, de această dată la ziua de naștere a make-up artistei Ema Uta. Una dintre atracțiile de la petrecere a fost un taur mecanic pe care cântăreața a urcat fără ezitare.

Loredana Groza, mai sexy decât niciodată, pe un taur mecanic

Loredana Groza (55 de ani) are una dintre cele mai bune voci din industria muzicală românească, precum și una dintre cele mai îndelungate cariere artistice. Acest lucru se datorează talentului și muncii, dar și abilității ei de a se reinventa constant. Recent, cântăreața a îmbrăcat un outfit de inspirație western și a urcat fără inhibiții pe un taur mecanic, la ziua de naștere a prietenei sale, make-up artista Ema Uta.

„Rodeo time! (E timpul pentru rodeo!) La mulți ani, Ema Uta! Te iubesc, baby!”, a scris Loredana Groza în dreptul postării.

În imaginile foto și video, Loredana Groza poartă o ținută neagră accesorizată cu cizme și pălărie de cowboy, ambele roz fuchsia.

În ultimii ani, Loredana Groza a devenit din ce în ce mai dezinvoltă, optând adesea pentru apariții vestimentare foarte sexy.

Ce spune Loredana Groza despre aparițiile ei provocatoare

În trecut, Loredana a explicat că îi place să se „joace” prin ținutele pe care le poartă. Artista spune despre ea că este extrem de creativă și spontană când vine vorba de aparițiile sale. În plus, solista nu se lasă influențată de idei preconcepute atunci când își alcătuiește un outfit.

„Să știi că ținutele mi le creez cu câteva ore înainte, uneori chiar minute. Niciodată nu merg pe idei preconcepute, ci după feeling. Nu mă pregătesc niciodată cu două luni înainte de un eveniment. Mi se pare plictisitor. Niciodată nu am fost așa. Pentru că sunt extrem de creativă și îmi place să mă «joc», să mă distrez cu hainele, cu accesoriile. Întotdeauna las pe ultimul moment inspirația să mă «lovească» și să mă acopere”, povestea Loredana în 2022, pentru EGO.ro.

