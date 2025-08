Loredana, apariție incendiară într-un costum de baie transparent, cu fâșii de material. „Wow, ești superbă!” Imaginile au stârnit un val de reacții

Loredana Groza și-a surprins fanii din mediul online cu un nou pictorial incendiar în care apare într-un costum de baie extrem de provocator. La 55 de ani, artista și-a etalat silueta impecabilă într-o ținută de plajă din fâșii negre, cu porțiuni transparente în zona abdomenului și a pieptului.

Loredana, răvășitoare în costum de baie la 55 de ani

Loredana a postat pe rețelele de socializare un set de poze de colecție, în care se afișează într-un costum de baie foarte îndrăzneț, etalându-și trupul atent lucrat la sală. Artista a împlinit 55 acum câteva săptămâni, pe 10 iunie, dar nu își arată vârsta și este într-o formă fizică de zile mari.

Fanii au fost foarte încântați de ipostazele în care s-a fotografiat Loredana și i-au transmis o mulțime de mesaje apreciative.

“La 55 de ani, radiază mai frumos ca oricând. Nu toți înțeleg ce presupune munca din spatele unei imagini publice – sacrificii, disciplină, echilibru. E ușor să comentezi, greu să reziști. Respect pentru femeile care inspiră prin asumare, eleganță și puterea de a fi un exemplu.”

“Felicitări, Lory ești superbă!!!”

“Wow! Se poate și după 50 să avem un corp de invidiat (cu ceva efort, desigur). Talentată este oricum!”

„Felicitări maxime, pentru felul cum te menții la vârsta ta! Un bun exemplu pentru toate femeile!” – sunt câteva dintre complimentele fanilor la adresa Loredanei.

Așa cum se întâmplă de fiecare dată, există și comentarii răutăcioase la adresa artistei: “Ne poți spune și nouă ce filtru folosești pentru editare pozele?” / “Un selfie fără filtre se poate?”

Loredana Groza și secretele ei de frumusețe

La 55 de ani, Loredana Groza continuă să uimească publicul cu apariții spectaculoase, o siluetă impecabilă și un chip care pare să sfideze trecerea timpului. Deși fanii au speculat adesea că artista ar fi apelat la operații estetice, Loredana a fost mereu deschisă în a-și împărtăși filosofia de viață și secretele care o ajută să se mențină într-o formă de invidiat.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe… Nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă, dar cred că sunt atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a declarat artista în trecut.

Loredana este extrem de atentă la ceea ce mănâncă. A renunțat complet la dulciuri, produse de patiserie și mâncăruri de tip fast-food. Micul dejun constă adesea în iaurt cu fructe proaspete sau uscate, prânzul include pește sau carne slabă cu salată, iar cina este mereu ușoară, de obicei tot o salată.

„Trebuie să ai o viață disciplinată. Să nu mănânci orice, să nu gândești orice, să fii un om bun, pozitiv, să faci cu pasiune orice. Și dacă mănânci, faci dragoste sau gătești. Orice lucru dacă-l faci cu pasiune, îți iese perfect”, a spus Loredana acum ceva timp pentru playtech.ro.

Pe lângă alimentație, artista pune mare preț pe mișcare și echilibru mental. Nu sare peste antrenamentele fizice și practică meditația zilnic, dimineața și seara. Aceste momente de introspecție o ajută să se simtă bine în pielea ei și să rămână conectată cu sine.

„Sport, mâncare simplă și meditație. Aceasta este practica mea zilnică. Nu trebuie să treacă nicio zi fără să ai puțină grijă de tine! Operațiile pot să mai aștepte. Sunt atâtea soluții simple, eficiente și neinvazive în ziua de azi. Nu pot face altceva legat de aspectul fizic decât să fac sport. Nu există operații care să te facă să ai pielea sănătoasă. Dacă nu știi să-ți întreții din interior atributele, poți face orice fel de intervenții, nu sunt de folos”, a mai transmis artista.

