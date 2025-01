Cum arată Loredana Groza nemachiată. Artista s-a fotografiat naturală, fără machiaj sau filtre

Loredana Groza (54 ani) a renunțat la machiaj și filtre și s-a fotografiat complet naturală. Artista a distribuit imaginea în mediul online, spre încântarea fanilor.

Cum arată Loredana Groza fără machiaj

Loredana este una dintre cele mai apreciate și îndrăgite artiste din România, iar perioada aceasta pare să fie cea mai bună din viața ei. În ultimii ani, cântăreața pare să fi înflorit. Susține numeroase concerte, se bucură de relația pe care o are cu fiica ei, Elena Boncea, și arată superb. Cu fiecare apariție aceasta demonstrează că vârsta este doar un număr.

Dacă de obicei apare în public aranjată, cu un machiaj spectaculos și ținute uluitoare, de data aceasta Loredana a ales să le arate fanilor ei cum arată fără make-up și filtre.

Într-o imagine publicată pe InstaStory, artista este îmbrăcată într-o bluză neagră, simplă, cu un șal pe umeri și o eșarfă pe cap. Chipul ei este lipsit de machiaj, ochii albaștri ieșind și mai mult în evidență.

Fanii au fost încântați să o vadă pe Loredana naturală. Deși lumea este fericită să vadă chipul natural al artistei, aceasta alege să publice acest tip de imagini pe story, de unde dispar după 24 de ore.

Ce spune artista despre operațiile estetice

Deși multă lume a acuzat-o că și-a făcut numeroase operații estetice, Loredana Groza a negat cu vehemență acest lucru. Mai mult, artista a precizat, în cadrul unui interviu acordat unui post de televiziune în urmă cu câțiva ani, că nu a apelat niciodată la ajutorul medicului estetician.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme. Dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale”, a declarat ea la momentul respectiv.

Pe de altă parte, cântăreața petrece multe ore în sala de fitness și este adepta unui stil de viață sănătos.

