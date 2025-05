Ce decizie a luat Elena Vîșcu, la un an de la divorțul de CRBL: „Exact ce aveam nevoie”

Elena Vîșcu și CRBL au divorțat în primăvara anului 2024, după aproximativ 16 ani de căsnicie. La un an de la divorț, coregrafa a luat decizia de a renunțat la ceva ce-i amintea de fostul soț.

Decizia pe care Elena Vîșcu a luat-o la un an de la divorțul de CRBL

Elena Vîșcu (36 de ani) și Eduard „CRBL” Andreianu (46 de ani) s-au separat la începutul anului 2024, după 16 ani de căsnicie. La un an de la divorț, coregrafa a decis să recurgă la o schimbare pentru a uita de momentele mai puțin frumoase din fostul mariaj.

„După un an de la divorț, m-am decis să renunț la ele. Da, să le șterg. (…) Decizia asta pentru mine a fost, sincer, șutul de care aveam nevoie ca să ies din carapace. (…) A fost exact ce aveam nevoie. Știi, viața are un talent aparte să ne surprindă, uneori cu flori, alteori cu riduri fine. Așa că am ales să scap de acele linii care îmi aminteau zilnic că unele lucruri n-au mers ca-n povești cu zâne. (…) Nu uita, draga mea, încrederea în sine e cel mai frumos filtru”, a scris Elena Vîșcu în mediul online.

Te-ar mai putea interesa și: Ce spune Mihai Trăistariu despre relația lui CRBL cu Olga Guțanu, care este cu 23 de ani mai tânără decât el: „Avea și copil și nevastă. A lăsat tot pentru această fată”

Cum s-au acomodat Elena Vîșcu și fiica ei în Republica Moldova

După divorțul de CRBL, Elena Vîșcu și fiica lor, Alessia Andreianu (14 ani), s-au mutat în Republica Moldova, țara natală a coregrafei. La începutul anului 2025, Elena ne-a spus cum s-au acomodat ea și Alessia acolo, dar și ce i s-a întâmplat încă din ziua în care a anunțat divorțul.

„Foarte bine (s-a acomodat Alessia – n.red.), îi place foarte mult. Eu aveam foarte mari emoții. Mergeam la părinți în vizită și mi-a zis: «Mami, dar dacă ne mutăm aici?». Ea a venit cu ideea. Mi-am pus așa un semn de întrebare. Am început să analizez și eu. Pentru că, într-adevăr, în București, viața e agitată. Eu plecam de dimineață, mă întorceam seara, și ea foarte mult timp era singurică. Și înțeleg de ce a venit cu această propunere și cu această idee”, povestea Elena Vîșcu în ianuarie, pentru Unica.ro.

Te-ar mai putea interesa și: CRBL, prima reacție după s-a scris că o „terorizează” pe iubita lui, Olga Guțanu, din cauză că e „bolnav de gelozie”: „Trebuie să fim informați”

Ce i s-a întâmplat Elenei Vîșcu din ziua în care a anunțat despărțirea

În cadrul aceluiași interviu, Elena ne-a spus că imediat după ce ea și CRBL au anunțat că s-au despărțit, a început să primească o mulțime de mesaje de la bărbați.

„Am fost un pic surprinsă, recunosc, din ziua când s-a anunțat. Jur! Am zis: «Ok, dar stați un pic, abia ce a apărut știrea». Sunt foarte multe, din punctul meu de vedere. Dar eu consider că fiecare etapă în viață trebuie trăită într-un anumit mod. Etapa în care mă aflu acum este de regăsire, de a mă pune pe picioare. Asta este etapa și atunci, dacă eu nu sunt bine, cu siguranță un partener în viața mea nu o să vină bine. Asta este părerea mea, dar fiecare face cum își dorește”, ne-a mai spus fosta concurentă de la Power Couple România, sezonul 1.

Foto: Instagram/@elena_viscu

Urmărește-ne pe Google News