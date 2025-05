Cu ce bărbați s-a iubit Daiana Anghel înainte să-l cunoască pe Sorin Gonțea. Fostul logodnic a anulat nunta cu ea. Care a fost motivul

Daiana Anghel a anunțat că ea și Sorin Gonțea au decis de comun acord să divorțeze, după zece ani de relație, dintre care șase de căsnicie. Fosta prezentatoare TV a mai fost la un pas de căsătorie în anul 2014, însă logodnicul ei a anulat nunta acuzând-o de infidelitate. Care a fost adevăratul motiv al despărțirii și cu ce alți bărbați s-a iubit câștigătoarea sezonului 1 „Power Couple România”.

Cu ce bărbați s-a iubit Daiana Anghel înainte să-l cunoască pe Sorin Gonțea

Daiana Anghel și Sorin Gonțea, câștigătorii „Power Couple România”, sezonul 1, au anunțat că s-au despărțit după un deceniu de relație. Cei doi s-au căsătorit civil în 2019 și religios trei ani mai târziu, în 2021. Înainte să-l cunoască pe bucătar, fosta prezentatoare TV a mai fost o dată la un pas de a fi mireasă.

În 2014, Daiana Anghel era logodită cu fiul fostului prefect de Argeș, Traian Tămagă. Cei doi au anulat nunta din cauza infidelității. Tămagă a acuzat-o pe logodnica lui că l-a înșelat cu Ciprian Marica, deși el avea o relație în paralel. Tămagă s-a căsătorit ulterior cu amanta, care era și însărcinată.

În ciuda zvonurilor, Daiana Anghel și Ciprian Marica nu au confirmat niciodată că ar fi format un cuplu. Fosta prezentatoare TV a mai fost „cuplată” în presă și cu alți fotbaliști, respectiv Adrian Ropotan, Iulian Miu și Adrian Mutu, potrivit GSP.ro.

Potrivit aceleiași publicații, în presă s-a mai scris că Daiana Anghel a avut relații cu omul de afaceri Dan Oprescu, dar și cu Bogdan Ivanoff, fratele soțului Simonei Pătruleasa.

Motivul divorțului dintre Daiana Anghel și Sorin Gonțea

„Am fost împreună zece ani. Zece ani în care am crescut frumos atât individual cât și împreună. Ne-am sprijinit, ne-am modelat reciproc, am fost parte din devenirea celuilalt. Însă, uneori, chiar și lucrurile frumoase ajung la un sfârșit. Nu pentru că se întâmplă ceva rău. Ci pentru că, la un moment dat, binele care era comun nu mai înseamnă același lucru pentru amândoi. Și atunci e nevoie ca fiecare să fie bine… separat.

Nu a fost nimic grav. Nu a fost nimic urât. Dimpotrivă, despărțirea noastră s-a întâmplat încet, în timp. A fost o conștientizare treptată, nu o ruptură bruscă. Și da, am fi putut continua încă mult timp „bine”. Dar n-ar fi fost acel „bine” sincer, ci mai degrabă un confort. O obișnuință. Și nu ne-am fi făcut un bine nici nouă, nici unul celuilalt, dacă am fi rămas într-o iluzie.

„Curajul nu înseamnă să rămâi, ci să pleci cu inima curată”

Cred că suntem norocoși. Norocoși că am trăit frumos. Și norocoși că am putut încheia această etapă cu recunoștință, nu cu reproșuri. Fără ură. Fără răni care să umbrească ceea ce a fost luminos. A fost bine. Dar nu suficient de bine. Și poate că, uneori, curajul nu înseamnă să rămâi, ci să pleci cu inima curată. Nu știu dacă a fost decizia „corectă” și nici nu contează cum văd alții treaba asta, ca în această relație și în căsnicie am fost doi, nu noi și toată lumea. Dar știu că a fost decizia pe care am putut-o lua cu luciditate și respect. Pentru noi. Pentru ce am fost.

Ne-am lasat timp sa trăim aceste momente de desprindere în tihnă, fără păreri nesolicitate din exterior, fără ochi aținti asupra noastră. Oricât de liniște ar fi, tot doare și ultimul lucru de care ai nevoie în astfel de momente este să te simți sub lupa celorlalți. Așa ca ne-am dat acest timp. Și singurul motiv pentru care există această postare, e ca ne știți împreună încă de la începutul meu cu voi. În rest, este un subiect pe care nu-mi doresc să-l dezvolt cu absolut nimeni, fie ca e vorba de voi, de cunoștințe care abia acum află sau rude. Suntem bine și vrem să fim bine în continuare”, a fost mesajul publicat de Daiana Anghel în mediul online.

Cu ce se ocupă Daiana Anghel

Daiana Anghel a lucrat în televiziune între anii 2004 și 2012. Și-a făcut debutul în Deva, ulterior mutându-se la București, unde a prezentat știrile din sport la Antena 3. Apoi, a avut de ales între Antena 1 și Pro TV, optând pentru a doua variantă. Nemulțumită de modul în care era prezentată de post, respectiv o fată frumoasă și atât, Daiana s-a mutat la Antena 1. O vreme a lucrat și la Kanal D, într-un final alegând să se retragă de pe micul ecran.

În prezent, în descrierea sa de pe Instagram, Daiana Anghel se intitulează Skincare Expert (Expert în îngrijirea pielii) și susține că lucrează în Comunicare și strategie de brand. Fosta știristă are o comunitate online de peste 230.000 de urmăritori.

Foto: Instagram

