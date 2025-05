Delia a anunțat pe cine votează în turul doi al alegerilor prezidențiale: „Vă rog să nu mă așteptați cu o bâtă”

Delia, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a decis să spună public pe cine susține în turul doi al alegerilor prezidențiale. Într-un clip postat pe TikTok, cântăreața a precizat că îl va vota pe candidatul independent Nicușor Dan.

Delia și-a arătat susținerea față de Nicușor Dan

Într-un videoclip postat vineri dimineață pe TikTok, Delia a spus că îl votează pe Nicușor Dan în cursa pentru Președinția României.

„La mulți ani Europa! Îmi cer scuze pentru această față. Abia m-am trezit, dar trecem peste acest aspect al lucrurilor importante, că acum mi-a venit să… „Dar zi, domnule, cu cine votezi. De ce nu zici? Dar ți-e frică?”. Sincer? Sunt un om foarte activ, ies foarte des afară, stau afară foarte mult timp, mă duc, îmi cumpăr chestii de la Mega, mă duc colo, mă duc colo, nu umblu cu mașina, sunt pe jos, sunt recognoscibilă, lumea mă știe. Am toate motivele să-mi fie frică”, spune Delia în mesajul video.

„Cu toate astea, n-ar trebui să-mi fie frică să zic că votez cu Nicușor Dan. Adică n-ar trebui”, a continuat artista.

Pe de altă parte, cântăreața a făcut apel la bunăvoința oamenilor și i-a rugat pe susținătorii lui George Simion să nu o aștepte „cu o bâtă”.

„Vă rog frumos să nu mă așteptați cu o bâtă sau să mă așteptați la colț să mă scuipați care aveți alte păreri”, a subliniat Delia.

Delia, critici la adresa colegilor de breaslă

Delia a precizat încă o dată că îl susține pe Nicușor Dan și spune că îi este teamă pentru siguranța ei, după ce a făcut această dezvăluire.

„Asta votez, asta sunt și, da, mi-e frică că o să îmi iau o bâtă în cap seara când vin de la alergat. Că-s femeie și nu umblu cu gărzi de corp. Ferească Dumnezeu, n-am umblat în viața mea”, a precizat artista.

În același timp, Delia i-a criticat pe colegii ei de breaslă care, la alegerile prezidențiale din 2024 au ales să nu își facă publică poziția, spre deosebire de ea care l-a criticat intens pe candidatul independent Călin Georgescu.

„Eu și data trecută am zis. Ați uitat că și data trecută am zis? Ați uitat. Credeați că m-am răzgândit și votez cu altceva, cu spiriduși interstelari, intergalactici, acum, că gata. Păi ce am zis eu data trecută, când iar a fost scandal?”, a mai spus cântăreața.

„Am fost singura care am vorbit, eu și Chirilă, eu nu mai știu niciun cântăreț să fi vorbit public. Nu, nu, au stat liniștiți și și-au văzut de treaba lor, cum m-a sfătuit și pe mine mămica mea (…). E spiritul civic din mine (…). O să fie bine? Să sperăm, dacă o să iasă și ăștia micii la vot, ca vârstă”, a subliniat Delia.

