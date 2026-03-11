Traian Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan cu privire la cererea SUA de acces la baza militară de la Kogălniceanu: „Trump își caută aliați”

Traian Băsescu i-a oferit un sfat președintelui Nicușor Dan, cu puțin timp înaintea ședinței CSAT. Fostul șef al statului a subliniat faptul că cererea SUA de acces la baza militară de la Kogălniceanu este doar o formalitate pentru că este prevăzută într-un acord semnat pe vremea când el se afla la conducerea țării.

Traian Băsescu, mesaj pentru Nicușor Dan

Traian Băsescu i-a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan înaintea ședinței CSAT, după cererea lui Donald Trump privind accesul la baza militară de la Kogălniceanu. Fostul șef al statului a scos în evidență faptul că accesul SUA nu poate fi împiedicat, însă susține că președintele american trebuie să știe că acest acces vine cu un preț.

„Trump îşi caută aliaţi. Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrativ, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu, iar la München, prin trompeta Vance a umilit pur şi simplu Romania. Azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu. Foarte bine, avem un «ACORD DE ACCES» semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005 şi intrat în vigoare la 21 iunie 2006. În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu. Şi asta nu pentru că Trump are nevoie, ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie”, a scris Traian Băsescu pe rețelele sociale.

„Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări”, a adăugat fostul președinte.

Citește și: Reguli noi pentru pasagerii care zboară din București. Aeroporturile au făcut schimbări importante. Ce să știi înainte de a pleca la drum

Citește și: Volodimir Zelenski vine în România la o întâlnire cu Nicușor Dan. Care este motivul vizitei

Traian Băsescu a subliniat faptul că președintele SUA nu poate primi acces la baza de la Kogălniceanu fără să ofere nimic la schimb.

„Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu costă”, a încheiat fostul președinte fără a preciza exact la ce anume se referă.

SUA a cerut României accesul la baza militară de la Kogălniceanu

Nicușor Dan a intrat în ședință cu CSAT miercuri dimineață pentru a discuta despre faptul că SUA au cerut României permisiunea să trimită avioane cisternă și soldați la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din Constanța, după declanșarea războiului de Israel, SUA și Iran.

Mai exact, CSAT trebuie să decidă dacă permite sau nu accesul americanilor la această bază.

Citește și: Bugetul pe 2026, făcut public: Guvernul alocă 1,7 miliarde lei pentru sprijinirea pensionarilor

Citește și: Ilie Bolojan, după ce Avocatul Poporului a atacat la CCR reforma administrației: „Cred cu tărie că aceste măsuri nu încalcă prevederi constituționale”

În octombrie 2025, Donald Trump a anunțat că va reduce numărul trupelor americane din Europa, inclusiv din România. Mai exact, America informa atunci că va retrage o parte din militarii aflați la baza Mihail Kogălniceanu și doar 1.000 de soldați ar fi trebuit să rămână în România, din cei 2.000.

Acum, după izbucnirea războiului, Donald Trump a revenit asupra acestei decizii.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News