Traian Băsescu îl compară pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu: „Omul providențial, trimis de Dumnezeu să ne dea benzină cu 1 leu”

Traian Băsescu îl compară pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu, numindu-l „noul Mesia” al politicii românești. Fostul președinte crede că premierul demis prin moțiune de cenzură se pregătește pentru o candidatură la Președinția României în 2029.

Traian Băsescu a stârnit noi controverse, după ce l-a comparat pe Ilie Bolojan, recent demis din funcția de premier, cu Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României. Într-o intervenție la TVR Info, fostul președinte a declarat că Bolojan ar putea fi noul ”Mesia” politic, sugerând că acesta își pregătește terenul pentru o candidatură la alegerile prezidențiale.

„A fost Georgescu Mesia până acum câteva luni. El era omul providențial, trimis de Dumnezeu să ne dea benzină cu 1 leu, apă, hrană și ce mai era acolo. S-a răsuflat Mesia ăla, s-a inventat alt Mesia: Mesia Bolojan. Și ăsta, de neschimbat și de neînlocuit”, a spus Traian Băsescu la TVR Info.

Alegerile prezidențiale și viitorul lui Ilie Bolojan

Traian Băsescu este convins că Ilie Bolojan va candida la Președinția României, însă consideră că acesta ar trebui să ocupe mai întâi funcția de Președinte al Senatului.

„Bolojan poate să își continue campania de pregătire a alegerilor prezidențiale. Presupun că va candida. Poate să facă foarte bine din funcția de Președinte al Senatului, da? Se întoarce înapoi la Senat, preia funcția de acolo, pe înțelegere”, a declarat fostul președinte.

Traian Băsescu a vorbit și despre viitorul premier al României și spune că acesta nu ar trebui să fie Sorin Grindeanu, pe care îl consideră responsabil pentru tensiunile care au dus la demiterea lui Bolojan din funcția de prim-ministru interimar.

„Sigur, nu poți să îl pui pe Grindeanu. El e cel care a stârnit toată tensiunea până la eliminarea lui Bolojan, care nu era de eliminat. Ei trebuie să mai respecte un lucru. Trebuie să respecte că au un protocol. Dacă vor să rezolve problemele țării ar trebui simplu să spună: avem un protocol, voi liberalii aveți premier până în aprilie 2027, hai, nominalizați premier. Sigur, trebuie să fie un premier liberal, nu unul pesedist”, a punctat fostul șef al statului.

Traian Băsescu trage un semnal de alarmă

Fostul președinte a tras un semnal de alarmă asupra crizei politice actuale și asupra riscurilor pe care le presupune pierderea fondurilor pentru înarmare și pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit acestuia, partidele PNL și PSD trebuie să găsească rapid o soluție comună.

„Chiar Bolojan și Grindeanu trebuie să vadă și spună: frate, hai să o rezolvăm. Pentru că dacă se pierd acești bani, ei vor fi responsabili. Nu, Cătălin Predoiu nu e o variantă. Am spus fără liberali PSD-iști. Trebuie un liberal, liberal”, a adăugat el.

Întrebat despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie renominalizat ca prim-ministru, Băsescu a exclus această variantă, propunând în schimb o nouă figură liberală.

„Bolojan nu trebuie să plece. Bolojan a fost revocat, dar el trebuie să predea funcția numai după ce un nou premier își ia mandatul. Renominalizarea nu este o soluție. Să vină un alt liberal. Dar un liberal liberal, nu un liberal PSD-ist. Că la liberali sunt: liberali pesediști, liberali peneliști, liberali pedeliști. Trebuie să nominalizeze un liberal liberal”, a subliniat Traian Băsescu.

În concluzie, Traian Băsescu insistă asupra importanței restabilirii unui echilibru politic în România și a respectării protocoalelor în vigoare.

„Dacă vor să rezolve problemele țării, trebuie să își asume responsabilitatea și să acționeze în interesul național”, a subliniat fostul președinte.

