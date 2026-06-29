Călin Georgescu, renegat de Realitatea Plus. Fostul candidat la președinție, scandal de proporții cu Anca Alexandrescu

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Tensiunile dintre Călin Georgescu și postul de televiziune Realitatea PLUS au atins un nou apogeu. Luni, postul TV a anunțat o decizie drastică: încetarea difuzării oricăror evenimente dedicate exclusiv fostului candidat la alegerile prezidențiale, până când acesta nu își va cere scuze publice, în urma unui dialog aprins între Georgescu și Anca Alexandrescu.

Realitatea PLUS refuză să îl mai difuzeze pe Călin Georgescu

Într-un comunicat oficial, Realitatea PLUS a explicat clar motivele din spatele deciziei. Conform reprezentanților postului, declarațiile lui Georgescu au depășit limitele acceptabile, afectând atât imaginea televiziunii, cât și relația cu telespectatorii săi.

„După declarațiile făcute aseară de domnul Georgescu la adresa Realitatea PLUS și a telespectatorilor noștri, considerăm că a fost depășită o limită. Cu atât mai mult cu cât domnia sa a afirmat că prezența și mesajele sale au fost difuzate de această televiziune doar pentru rating. Dacă singurul nostru obiectiv ar fi fost audiența, am putea continua în aceeași manieră. Însă, pentru noi, respectul față de telespectatori și față de propria credibilitate este mai important decât orice punct de rating. Din acest motiv, până în momentul în care domnul Călin Georgescu își va cere scuze public atât Realității PLUS, cât şi telespectatorilor care urmăresc această televiziune, ne rezervăm dreptul de a nu mai participa și de a nu mai transmite evenimente dedicate exclusiv domniei sale. Ne asumăm această decizie chiar dacă ea poate însemna pierderea unei părți din audiența pe care am fi câștigat-o prin reflectarea activității sale”, au declarat reprezentanții postului de televiziune.

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De la ce a pornit conflictul dintre postul TV și fostul candidat la alegerile prezidențiale

Decizia vine după ce, în cadrul unei emisiuni moderate de Anca Alexandrescu, Călin Georgescu a criticat-o dur pe jurnalistă pentru poziția sa politică.

Dialogul tensionat a început când Alexandrescu a recunoscut sprijinul acordat politicianului Adrian Veștea, declarând: „Da, eu l-am susținut pe Veștea”.

Răspunsul lui Georgescu a fost tranșant: „Da, ați greșit complet”.

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Deși Anca Alexandrescu a încercat să-și justifice poziția, explicând că scopul ei a fost „să scăpăm de Bolojan”, Călin Georgescu a refuzat să dea înapoi.

„Este o judecată total greșită. Nu mai repetați chestia asta. O repetați greșit”, a răspuns acesta.

Mai mult, fostul candidat la prezidențiale a susținut că nici Adrian Veștea, nici Ilie Bolojan nu reprezintă soluții reale pentru scena politică, etichetându-l pe Veștea drept „aceeași Mărie cu altă pălărie”.

Sursă foto: Captură video

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