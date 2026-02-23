Home > Știri > Horațiu Potra a leșinat pe holurile Curții de Apel. Acesta aștepta decizia magistraților în dosarul tentativei de lovitură de stat
Horațiu Potra a leșinat pe holurile Curții de Apel. Acesta aștepta decizia magistraților în dosarul tentativei de lovitură de stat
.
23.02.2026
Horațiu Potra, alături de fiul lui și nepotul lui, dar și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, dar și alții, sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale de nerespectarea regimului armelor și munițiilor într-un dosar. Aceștia au fost așteptați luni, 23 februarie, la Curtea de Apel București. Horațiu Potra a leșinat pe holurile instanței, în timp ce aștepta verdictul magistraților.
Horațiu Potra aștepta astăzi, 23 februarie, decizia magistraților privind începerea procesului penal pentru tentativă de lovitură de stat, alături de Călin Georgescu. Mercenarului i s-a făcut rău și a leșinat în sala Curții de Apel București, iar o ambulanță a fost chemată la fața locului pentru a îi acorda îngrijiri.
Horațiu Potra este arestat preventiv, la fel și fiul și nepotul său, care au fost plasați în arest la domiciliu. Aceștia, dar și Călin Georgescu, au fost astăzi așteptați la Curtea de Apel București.
Instanța urmează să decidă acă poate trece la judecarea cauzei pe fond, după examinarea probelor și a documentelor depuse la dosar.
Totodată, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins și contestațiile fiului și nepotului acestuia, care rămân în arest la domiciliu.
Cei trei au fost arestați preventiv în luna noiembrie pentru tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.
Horațiu Potra, adus în țară
Horațiu Potra a fost prin în Dubai în luna septembrie și a fost de acord să fie adus în țară. El a fost trimis în judecată alături de Călin Georgescu și alți 20 de inculpați acuzați că ar fi comis infracțiuni grave pentru destabilizarea României.
Procurorii au scris în rechizitoriu că după anularea alegerilor prezidențiale din România din decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit „în condiții de clandestinitate” cu mercenarul Horațiu Potra.
Conform procurorilor, acesta acționa în zona de conflict internațional și făcea acțiuni de recrutare și instruire paramilitară și l-a susținut pe Georgescu și timpul campaniei electorale, dar și anterior, în scopul pregătirii campaniei.
Se pare că cei doi ar fi discutat un plan conform căruia mercenarul și persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să facă „acțiuni violențe cu caracter subversiv” ca să deturneze manifestațiile pașnice de la acea vreme.
”Strategia urmărea, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, precizau anchetatorii.
