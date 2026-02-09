Cum arată testul pe care imigranții trebuie să îl dea ca să obțină cetățenie română. Sunt 95 de întrebări, iar românii spun că nu știu răspunsuri la multe: „Nu merit cetățenia”

Imigranții care vor să obțină cetățenia română trebuie să dea un test care nu e deloc ușor. Ei sunt puși în fața a nu mai puțin de 95 de întrebări, iar multe dintre acestea sunt dificile chiar și pentru cineva care s-a născut în România, spun unii oameni. Iată cum arată testul care le dă bătăi de cap imigranților.

Ce întrebări sunt la testul de obținere a cetățeniei române

Imigranții care vor să obțină cetățenia română trebuie să dea un test care include 95 de întrebări, printre altele.

O fotografie cu întrebări de la testul de cetățenie a făcut înconjurul internetului. Persoana care a publicat imaginea pe Facebook a spus că aceste întrebări sunt adresate imigranților care vor cetățenie română.

Întrebările sunt despre cultura românească, tradițiile și obiceiurile din România, dar și întrebări despre personalități românești, de la Ion Creangă, Nicolae Grigorescu, Andrei Mureșanu, Mihai Eminescu, Petrache Poenaru, Carol Davila sau Ana Aslan.

Totodată, printre cerințe se numără enumerarea a trei sărbători legale, numirea unor obiceiuri și tradiții de Paște, Crăciun, Anul Nou. În plus, aceștia sunt întrebați ce sărbătorim pe 1 Mai, pe 1 iunie, 24 ianuarie sau 15 august, dar și când este Ziua Națională a României.

Fotografia cu întrebările de la testul pregătit de Autoritatea Națională pentru Cetățenia a adunat multe comentarii. Mulți români au spus că ei nu ar ști să răspunde la aceste întrebări.

„Nu merit cetățenia română”, „Sub stres, nu răspund nici la jumătate”, sunt câteva dintre comentarii.

Condiții pentru obținerea cetățeniei române

Cei care vor să obțină cetățenia română trebuie să respecte o serie de criterii, precum:

Locuirea pe teritoriul României pentru o durată de 8 ani sau mai mult

În cazul căsătoriei cu un român, trebuie să locuiește 5 ani în România

Vârsta minimă de 18 ani

Lipsa oricăror condamnări penale

Cunoașterea limbiii române, noțiuni de cultură și civilizație, istoria și geografia România, precum și prevederile Constituției

