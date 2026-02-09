Ce se întâmplă cu pensia de urmaș în 2026. Cine are dreptul la bani și care sunt sumele oferite de stat

Care sunt condițiile pentru a beneficia de pensia de urmaș
Pensia de urmaș poate fi un sprijin esențial pentru familiile care își pierd un membru susținător. În 2026, legislația românească prevede criterii stricte pentru acordarea acestui ajutor financiar.
În cazul decesului unui membru al familiei, soțul supraviețuitor poate solicita pensia de urmaș, însă doar dacă îndeplinește anumite condiții legate de durata căsniciei. Conform legii, dacă mariajul a durat cel puțin 15 ani, pensia este acordată integral.
În schimb, pentru căsătoriile de 10-15 ani, valoarea pensiei scade cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă. Atenție, însă: căsătoriile mai scurte de 10 ani nu oferă dreptul la acest beneficiu.
Există situații excepționale care modifică aceste condiții stricte. De exemplu, dacă soțul supraviețuitor se află în grad de invaliditate I sau II, acesta poate solicita pensia de urmaș chiar și după doar un an de căsnicie. De asemenea, dacă decesul a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, durata mariajului nu mai reprezintă un criteriu obligatoriu. Totuși, în astfel de cazuri, venitul lunar al solicitantului nu trebuie să depășească salariul minim brut pe economie, notează Libertatea.
Valoarea pensiei de urmaș variază în funcție de numărul de beneficiari. Dacă există un singur urmaș, acesta va primi 50% din pensia persoanei decedate. Dacă sunt doi urmași, aceștia împart 75%, iar pentru trei sau mai mulți, se acordă întreaga pensie.
De exemplu, pentru o pensie de 3.500 de lei, un singur urmaș va primi 1.750 de lei, doi vor împărți 2.625 de lei, iar trei sau mai mulți vor primi 3.500 de lei.
Pe lângă soțul supraviețuitor, copiii decedatului sunt și ei eligibili pentru această pensie. Aceștia pot primi sprijin financiar până la vârsta de 16 ani, iar dacă își continuă studiile, dreptul se extinde până la 26 de ani. În cazul copiilor care dobândesc invaliditate în această perioadă, pensia de urmaș poate fi acordată pe viață.
Pentru a solicita pensia de urmaș, este esențial să pregătești un dosar complet. Acesta trebuie să includă cererea tip, certificatul de deces al susținătorului, certificatele de naștere și de căsătorie, adeverințe de studii (unde este cazul), decizia medicală de invaliditate (dacă este necesar) și documente suplimentare în caz de accident de muncă sau boală profesională. Plata pensiei se face lunar, oferind un sprijin constant familiilor aflate în nevoie.
Sursă foto: Shutterstock
