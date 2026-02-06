Stenograme din dosarul lui Robert Negoiță. Cine l-a avertizat pe edilul suspendat: „Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și altele pe care nu le poți face”

Robert Negoiță a fost dus la audieri la DNA în cursul zilei de joi, 5 februarie. Edilul este acuzat că ar fi construit drumuri ilegale, inclusiv în favoarea fratelui său. Mai mult, acesta a fost suspendat din funcția de primar al Sectorului 3. În plus, stenograme din dosar au fost publicate de Agerpres. Iată ce vorbea edilul cu angajații Primăriei.

Robert Negoiță, avertizat de un angajat al Primăriei Sectorului 3

Robert Negoiță este anchetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru abuz în serviciu. Un apropiat al primarului, care a deținut mai multe funcții de conducere în cadrul Primăriei Sectorului 3, l-a avertizat pe edil de „anumite lucruri pe care nu le poți face”.

„Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face”, îi spune un angajat lui Robert Negoiță.

Într-o altă discuție, doi vorbesc despre riscul unei explozii.

„Unde ai țevi de gaze, țevi de curent, ești foarte atent cu ele, că uite se întâmplă nenorocire ca la Rahova acolo și dai dracu’ de belea”, se arată într-o convorbire, conform Agerpres.

Ce acuzații îi aduc procurorii

Procurorii DNA au deschis pe 22 august 2025 un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Conform informațiilor, Robert Negoiță ar fi dispus construirea și asfaltarea unei străzi pe terenul deținut de fratele său, Ionuț Negoiță, încălcând prevederile legale și folosind resursele Primăriei Sectorului 3.

Apoi, la 20 noiembrie 2025, DNA a extins urmărirea penală pentru abuz în serviciu.

„Cele 11 drumuri au fost construite nerespectând dispozițiile legale referitoare la autorizarea lucrărilor de construire (fără emiterea unor autorizații de construire și fără a se solicita, în prealabil obținerea de avize de la Transgaz)”, se arată în referatul procurorilor.

Citește și: Robert Negoiță, audiat la DNA după ce procurorii au făcut percheziții la el acasă și la Primăria Sectorului 3. Ce acuzații i se aduc

Totodată, din dosar reiese faptul că Negoiță a fost avertizat de către un apropiat cu privire la construirea drumurilor peste conductele de gaz care aparțin Transgaz, fără să fie protejate cum trebuie, existând pericolul unei explozii în zona cartierelor.

Discuție între o angajată a primăriei și un apropiat al lui Robert Negoiță:

Tanța: Să vină ăștia să întrebe de dosare. Nici nu mă așteptam.

Corbuleanu: (n.n. neinteligibil)

Tanța: Poftim?

Corbuleanu: De ce dosare, mă?

Tanța: Din 2013. Știi că a asfalta… a pus… a asfaltat niște drumuri și a pus piatră pe luncile alea, dacă știi tu…

Corbuleanu: Păi dar a dus… nu de la ăștia, de la faptul că au pus pe Transgaz, au pus pe Transgaz…

Tanța: Lasă pe Brățării…

Corbuleanu: Dar care?

Tanța: Și aia. Toate… acum a cerut toate străzile… toate… tot.

Corbuleanu: Păi da, mă, că… încă o dată… când a pus pe alea de acolo pe Transgaz și altele le-a pus pe domeniul privat.

Tanța: Da.

Corbuleanu: Tu n-ai văzut că (n.n. neinteligibil) acolo jos niște străzi?

Tanța: Da

Corbuleanu: (n.n. neinteligibil) Bă, n-ai cum să… Știi că am mai… Eu am mai avut de câteva ori discuția când eram pe acolo pe la ADP și i-am zis (n.n. lui Negoiță Robert Sorin): ‘Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face.’ Asta ca să asfaltezi pe domeniul privat să intri pe domeniul privat… Aaa, că-i… cum am dat noi cu un gazon pe nu știu ce, un teren care nu știai al cui e. Bă, dar când intri la om în curte și îi pui lui ăla pavele și borduri sau pui drum peste țeava Transgazului, s-ar putea o perioadă să nu zică nimeni nimic, dar uite că acum își aduc aminte și oamenii au dreptate. Bă, ăla care a zis… Ai văzut adresa Transgazului. A zis: Bă, nene, sunteți nebuni la cap, când vii cu mașini de mare tonaj… Vorba aia, că ai lucrat și tu atâția ani în spațiul verde, în investiție. Domne, când vii cu mașini d-alea de mari tonaj și treci peste magistralele alea de Transgaz fără să le protejezi în mod adecvat că aia trebuie să pui beton, mama dracu, ceva să le faci… Ai văzut și cablul de electricitate când treci cu el pe sub șosea, îl protejezi, îl bagi în țeavă, nu ai cum, deci pe lege nu ai cum să-l bagi în… când treci… și el e armat. Riști ca la un un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Bă, se duce naibii, îți bubuie și alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere, adică… sunt lucruri care… știi cum e… steagul roșu, bă nu trece de ăsta. Că treci pe un drum privat, pe un câmp, că mai faci o d-aia, că mai pui un copac, că mai pui o pavea pe un teren viran… Bă, dar repet, o dată nu intri pe terenul privat unde scrie ăla, bă, e privat. Cum a obținut el, l-a obținut, mai puțin contează și doi la mână, unde ai țevi de gaze, țevi de curent, ești foarte atent cu ele că uite se întâmplă nenorocire ca la Rahova acolo și dai dracu de belea, dar a mers, a mers, acum… Știi cum e, după ce mănânci, ce urmează? Plata mesei, cineva plătește masa.

Suspendat din funcția de primar

Robert Negoiță a fost suspendat din funcția de primar al Sectorului 3 de către procurorii DNA. El a transmis un mesaj cetățenilor și a spus că „vom regla lucurruile acestea în instanță”.

Citește și: Politicieni români implicaţi în scandaluri sexuale

„Cu regret nu o să mai pot să preiau mesaje sau sesizări, nu o să mă mai pot implica direct în rezolvarea acestor probleme din cauza faptului că am interdicție. În realitate, un procuror a dispus suspendarea mandatului meu și interzicerea exercitării funcției pe care o ocup în mod legal în urma votului de acum un an și ceva. Vom regla lucrurile acestea, sper eu săptămâna viitoare, în instanță. Și sper din suflet ca lucrurile să reintre în normal”, a mai spus Negoiță.

Urmărește-ne pe Google News