Ajutor de până la 1.000 de lei pentru pensionari. „Să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie!” Anunțul ministrului Muncii, Florin Manole

Ministrul Muncii, Florin Manole, a venit cu un anunț important pentru pensionarii cu venituri reduse, într-un context economic în care creșterea TVA și inflația din anul precedent au afectat puternic bugetele celor mai vulnerabili.

Oficialul propune acordarea unui ajutor financiar substanțial, împărțit în două tranșe, destinat pensionarilor cu pensii sub 3.000 de lei.

Manole: „Să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie”

Într-o postare publicată joi pe Facebook, ministrul a explicat că măsura face parte din „Pachetul de Solidaritate”, un program gândit pentru a proteja pensionarii cu venituri mici de efectele scumpirilor.

„Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, a transmis Florin Manole.

Potrivit ministrului, aproximativ 2,8 milioane de pensionari ar urma să beneficieze de acest ajutor, în funcție de nivelul pensiei.

Cine ar urma să primească sprijinul financiar

Conform propunerii, pensionarii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei ar urma să primească 600 de lei, în două tranșe, în aprilie și decembrie 2026. Cei cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei ar beneficia de un sprijin de 800 de lei, tot în două tranșe. Pentru pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei, ajutorul ar ajunge la 1.000 de lei, acordat în aceleași perioade.

Ministrul subliniază că măsura este gândită pentru a oferi un plus de stabilitate financiară celor mai afectați de scumpiri și pentru a reduce presiunea asupra bugetelor familiilor de vârstnici.

Dacă propunerea va fi adoptată, aproape trei milioane de pensionari vor primi un ajutor suplimentar în 2026, într-un moment în care costurile de trai continuă să crească. Anunțul lui Florin Manole a generat deja numeroase reacții, mulți pensionari considerând măsura binevenită, în timp ce alții așteaptă clarificări privind implementarea concretă.

