Din octombrie 2026, românii vulnerabili vor beneficia de vouchere de 100 lei lunar pentru gaze, anunță ministrul Energiei. Ajutorul va fi distribuit online, pentru a sprijini familiile nevoiașe să facă față cheltuielilor.

Vouchere de 100 lei pentru plata gazelor

Veste bună pentru românii care se confruntă cu dificultăți financiare în sezonul rece. Guvernul lansează un nou program de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, care vor putea beneficia de vouchere de 100 de lei lunar pentru plata gazelor naturale, în perioada octombrie – martie.

Potrivit Ministrului Energiei, Bogdan Ivan, aceste măsuri sunt concepute să ușureze povara facturilor mari la gaze din 2026, fără a complica viața beneficiarilor. Tot procesul va fi digitalizat, evitând drumurile inutile.

„Vrem să facem același mecanism și la gaze pentru consumatorii vulnerabili, tot 50 de lei pe lună, dar o să îi ducem timp de șase luni în sezonul rece, pentru că atunci vin facturi mari la gaze, între octombrie și martie, și atunci o să fie 100 de lei lunar pentru ei. Am pregătit deja mecanismul și o să trimit Guvernului în foarte scurt timp”, a declarat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei, despre prețurile gazelor

Ministrul Energiei a dat asigurări că prețurile la gaze nu vor suferi creșteri semnificative după eliminarea plafonării, subliniind că piața oferă deja opțiuni avantajoase pentru consumatori.

„Deja sunt în piață oferte cu un ban mai mari decât prețul plafonat, oferte la același preț ca prețul plafonat sau chiar mai jos, pentru că am reglat prețurile din timp”, a explicat el.

În plus, Ivan a precizat că există un plan de tranziție pentru eliminarea treptată a plafonării, astfel încât majorările să nu devină o povară insuportabilă pentru cetățeni.

Pentru a proteja populația, Bogdan Ivan a intervenit ferm împotriva speculațiilor din piață și a discuțiilor referitoare la creșterea accizelor.

„Am început un demers foarte clar prin care am redus specula, am oprit orice joc și înțelegere de tip cartel al operatorilor și am păstrat prețurile la undeva 7 lei în piață. M-am opus creșterii accizelor la gaze, energie electrică și combustibil”, a declarat ministrul pentru Antena 3.

În plus, Ivan a menționat că, în cazul carburanților, există posibilitatea unei reduceri de 30-40 de bani pe litru din acciză, dacă situația o va impune.

