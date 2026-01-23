Klaus Iohannis, victorie în fața ANAF. Fostul președinte al României a primit vești bune

Klaus Iohannis a primit o veste bună. Curtea de Apel Alba Iulia a dat o lovitură Agenției Naționale de Administrare Fiscală: cererea de sechestru pe bunurile familiei lui Klaus Iohannis a fost respinsă. ANAF voia să se asigure că poate recupera banii datorați, însă instanța a considerat cererea drept neîntemeiată.

Klaus Iohannis evită sechestrul pe bunuri

Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea de sechestru pe bunurile familiei Iohannis. Fiscul voia să se asigure că poate să recupereze banii pe care Iohannis îi datorează statului din chiria obținută pe un imobil din Sibiu.

Cu toate acestea, datoria nu dispare. Klaus Iohannis trebuie să achite în continuare peste 4,7 milioane de lei. Suma include chiria unui spațiu comercial din centrul Sibiului, dobânzi și penalități.

Obligația de plată este în continuare în vigoare, cu toate că bunurile rămân neatinse.

Datoria a venit după ce fostul președinte a refuzat să plătească, iar ANAF a fost nevoită să meargă în instanță, care va stabili când și cum va fi plătită suma datorată.

Verdict în cazul lui Iohannis

Imobilul în cauza nu mai aparține familiei lui Klaus Iohannis. Acesta a fost pierdut în instanță și a intrat în patrimoniul statului, lucru extrem de complicat privind procesurile. Dacă cererea de sechestru a fost respinsă, litigiul continuă.

„Admite ca fondate apelul principal declarat de reclamantul statul român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov şi apelul incident declarat de intimaţii Iohannis Klaus-Werner şi Iohannis Carmen-Georgeta, împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 20 noiembrie 2025 pronunţate de Tribunalul Sibiu, Secţia I Civilă, în dosarul civil nr. 2405/85/2025, pe care o anulează în tot şi procedând la judecarea cererii cu evocarea fondului de către instanţa de apel: Respinge ca neîntemeiată cererea de instituire a sechestrului asigurator formulată de reclamantul STATUL ROMAN prin Direcţia Generala Regională a Finanţelor Publice Braşov. Fără cheltuieli de judecată”, este minuta emisă joi de Curtea de apel Alba Iulia.

În ciuda deciziei de la Alba Iulia, ANAF poate continua să urmărească recuperarea datoriei. Fostul președinte trebuie să explice banii restanți, în timp ce dobânzile și penalitățile continuă să crească.

