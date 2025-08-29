Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Fostul președinte trebuie să dea statului banii încasați din chirii

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) i-a notificat pe Carmen și Klaus Iohannis să predea cheile imobilului pe care l-au deținut în Sibiu. Mai mult, autoritățile cer fostului cuplu prezidențial să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015, iar suma este uriașă.

Klaus și Carmen Iohannis, somați de ANAf

ANAF i-a cerut lui Klaus Iohannis și soției acestuia să predea cheile imobilului situat în centrul Sibiului și să plătească, în mod voluntar, banii proveniți din chirii, încasați între 1999 și 2015. Este vorba despre 4,7 milioane lei, însă suma va fi stabilită definitiv în instanță, potrivit Profit.ro.

ANAF a transmis fostului cuplu prezidențial solicitarea de a preda cheile imobilului din centrul Sibiulu, situat pe strada Nicolae Bălcescu. De asemenea, autoritățile le-au cerut să plătească sumele aferente chiriilor încasate în perioada 1999-2015, sume actualizate cu indicele de inflație și dobânda legală.

ANAF a înscris deja dreptul de proprietate pentru jumătate din imobil, în timp ce pentru cealaltă jumătate litigiul este încă în desfășurare.

Cum spațiul nu este ocupat efectiv, cererea se referă, de fapt, la predarea cheilor. Totuși, demersul ar putea depinde și de cooperarea celuilalt coproprietar, cu care statul se află în proces pentru recuperare.

De ce nu pot fi executați soții Iohannis

Familia Iohannis a primit, la jumătatea lunii august, o notificare prin care era informată că datorează suma de 4,7 milioane lei. Însă se pare că fostul cuplu prezidențial nu poate fi executat silit deoarece nu este vorba de o creanță fiscală.

„Prin prezenta adresă vă informăm cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de ½, organul fiscal a emis și comunicat notificare către foștii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menționat, în vedere intrării în posesie, precum și plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 – 2015, actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale. Informațiile cum sunt natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, sunt protejate de secretul fiscal, în conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 207/2015”, au transmis reprezentanţii ANAF.

Anterior, instituția anunţase că intenționează să aștepte soluționarea procesului pentru cealaltă jumătate a imobilului, proces care ar putea fi finalizat abia în prima parte a anului viitor.

Spașiul comercial vizat nu mai este folosit din anul 2015, însă în perioada 2001-2015, Carmen și Klaus Iohannis au obținut venituri consistente din chirii.

