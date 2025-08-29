Ilie Bolojan a anunțat când va avea loc rectificarea bugetară: ”Trebuie să ne reducem cheltuielile. E foarte important”

  MENIU  
Ilie Bolojan a anunțat când va avea loc rectificarea bugetară. Recent, Premierul României a vorbit despre rectificarea bugetară într-un moment în care presiunile economice, nevoia de investiții și solicitările administrațiilor locale cresc de la o săptămână la alta. Fără a ezita, acesta a subliniat că ajustarea bugetului este esențială pentru a asigura continuitatea proiectelor majore, pentru a sprijini sectoarele cheie ale economiei și pentru a aduce o mai mare coerență în cheltuirea banului public, într-un an marcat numeroase cheltuieli și un deficit bugetar.

Ilie Bolojan a precizat că rectificarea bugetară va fi efectuată peste două săptămâni, cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie. Mai mult, a subliniat că decizia vine într-un context în care finanțele publice trebuie gestionate cu atenție, iar resursele trebuie direcționate către proiectele cu adevărat prioritare, astfel încât impactul asupra comunităților să fie cât mai rapid și mai vizibil.

Ilie Bolojan a explicat pe larg de ce avem nevoie de o rectificare bugetară cât mai curând, oferind exemple concrete. De asemenea, este de părere că pentru o bună funcționare a lucrurilor, pachetele vin și reduc cheltuielile, astfel se prioritizează și eșalonează investițiile, fără cheltuilei inutile, într-un moment delicat pentru România din punct de vedere al bugetului pus la dispoziție.

Trebuie să ne reducem cheltuielile, de aceea venim cu aceste pachete care vin şi reduc cheltuieli. De exemplu, în administraţia publică locală, dar trebuie să o facem exact după aceeaşi logică şi în administraţia centrală. Şi în ultimul rând, o provocare foarte mare este să ne prioritizăm şi să ne eşalonăm investiţiile. E foarte important să le ţinem, cât mai multe, (…) înseamnă condiţii de dezvoltare în viitor, dar ca să faci toate aceste lucruri, e o mare provocare şi pe lângă problemele pe care le avem, deci trebuie să mişcăm şi pe acest domeniu. Şi atunci foarte deschis, în concluzie, avem nevoie să venim cu o rectificare de buget. Această rectificare se va face peste două săptămâni, cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie, în aşa fel încât acolo unde este nevoie de bani suplimentari, să direcţionăm bani, iar acolo de unde putem face economii, să economisim bani”, a declarat Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

Mai mult, când a venit vorba de câţi bani lipsesc de la buget în momentul de faţă, Ilie Bolojan a spus clar că „trebuie să gestionăm câteva miliarde de lei în aşa fel încât să putem să trecem de această perioadă dificilă”.

Ilie Bolojan: „Acest an și anul viitor sunt ani dificili”

Ultimele luni rămase și 2025 și anul 2026, se anunță a fi perioade complicate pentru finanțele publice, într-un context economic marcat de inflație, costuri crescute pentru proiectele de infrastructură și presiuni tot mai mari asupra bugetelor locale. Rectificarea bugetară programată pentru începutul lunii septembrie vine ca răspuns la aceste provocări, urmărind să asigure continuitatea investițiilor și funcționarea instituțiilor publice.

Acest an şi anul viitor sunt ani dificili din două motive. Pentru că în prima jumătate a acestui an nu am făcut practic nimic ca să corectăm deficitele. Am făcut doar la jumătatea anului, deci luna trecută. Şi efectele pe anul acesta nu se văd foarte mult, pentru că toate măsurile, unele intră de la 1 ianuarie, unele au intrat de la 1 august. Deci nu avem efecte foarte mari anul acesta. Dar avem presiunea de investiţii foarte mare. Şi vedeţi discuţiile în spaţiul public despre continuarea investiţiilor în toate localităţile din România”, a mai afirmat premierul Bolojan.

Cresc taxele și impozitele din 2026

Ilie Bolojan a anunțat recent și creșterea impozitele pe case și mașini, explicând că decizia a fost luată din lipsă de resurse financiare suficiente. Începând cu 2026, românii trebuie să se pregătească pentru creșteri semnificative în facturile de impozite, iar autoritățile centrale estimează o ajustare care va afecta toate categoriile de proprietari.

„Un impact direct asupra locuitorilor României va fi creşterea impozitului pe proprietate la persoanele fizice. (…) Având în vedere această situaţie, angajamentele României şi analizele legate de impozitele pe proprietate la persoanele fizice, care se plătesc în România, am luat decizia să creştem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice.

Nu mai plăteşti, să spunem, 100 lei, 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plăteşti poate până în 200 lei. Va fi un venit care va fi colectat de autorităţile locale şi o bună parte va rămâne la autorităţile locale. Pe o maşină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70 – 80 lei, deci undeva 10 – 15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală. Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar aceşti bani sunt veniturile autorităţilor locale, sunt taxe care se încasează. Deci o maşină de capacitate mare plăteşte în România 700 euro – 800 euro, deci 3.000 – 4.000 lei”, a declarat Ilie Bolojan.

