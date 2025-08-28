Ilie Bolojan a anunțat creșterea impozitele pe case și mașini. În ultimele apariții publice, Ilie Bolojan a confirmat majorarea impozitelor pe case și mașini, explicând că decizia a fost luată din lipsă de resurse financiare suficiente. Începând cu 2026, românii trebuie să se pregătească pentru creșteri semnificative în facturile de impozite, iar autoritățile centrale estimează o ajustare care va afecta toate categoriile de proprietari.

Majorarea impozitelor va afecta atât locuințele, cât și autoturismele, iar autoritățile susțin că măsura este necesară pentru a acoperi lipsa resurselor financiare și pentru a menține funcționarea serviciilor publice. În timp ce unii români înțeleg rațiunea deciziei, mulți alții se arată îngrijorați de efectul acesteia asupra bugetului familiei.

Citește și: Un livrator nepalez a fost lovit fără motiv, pe o stradă din București. Agresorul, arestat pentru 30 de zile

Ilie Bolojan a anunțat creșterea impozitelor pe case și mașini

Ilie Bolojan a afirmat clar că aceste creșteri au un impact direct asupra locuitorilor din România, față de alte decizii de până acum, însă explică că situația din România impune astfel de schimbări.

„Un impact direct asupra locuitorilor României va fi creşterea impozitului pe proprietate la persoanele fizice. (…) Având în vedere această situaţie, angajamentele României şi analizele legate de impozitele pe proprietate la persoanele fizice, care se plătesc în România, am luat decizia să creştem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice”, a afirmat Bolojan, la Antena 3 CNN, întrebat ce măsuri mai are în vedere cu un impact direct asupra populaţiei, notează News.ro.

Mai mult, Ilie Bolojan a adăugat că această creştere de impozite la persoanele fizice „poate părea mare în procente, dar în termeni reali e oricum o creştere”.

Cu cât vom plăti mai mult din 2026

Ilie Bolojan a explicat cum vor fi creșterile începând din 2026, dar și la ce scumpiri să ne așteptăm, oferind câteva exemple prin prețurile de azi și cele de după scumpire.

„Nu mai plăteşti, să spunem, 100 lei, 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plăteşti poate până în 200 lei. Va fi un venit care va fi colectat de autorităţile locale şi o bună parte va rămâne la autorităţile locale. Pe o maşină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70 – 80 lei, deci undeva 10 – 15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală. Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar aceşti bani sunt veniturile autorităţilor locale, sunt taxe care se încasează. Deci o maşină de capacitate mare plăteşte în România 700 euro – 800 euro, deci 3.000 – 4.000 lei”, a mai spus premierul.

Mai mult, Ilie Bolojan a explicat și unde se vor duce banii încasaţi suplimentar din impozitele pe proprietăţi ale persoanei fizice.

„De aceea, complementar, am venit cu un pachet prin care reducem numărul de angajaţi în administraţia locală, acolo unde s-a angajat prea mult. Şi banii încasaţi suplimentar din impozitele pe proprietăţi ale persoanei fizice, plus economiile la salarii care se vor face trebuie să se ducă în continuare la aceste investiţii. Altfel nu există capacitate financiară să fie continuate”, a continuat premierul.

Citește și: Emmanuel Macron a transmis un mesaj în limba română, prezent la Chișinău: „Uniunea Europeană nu este Uniunea Sovietică”

Se preconizează o creștere cu 60-70%

Ministrul Finanțelor anunță că, anul viitor, impozitul pe locuință va fi mai mare, în timp ce autoritățile centrale și locale discută deja nivelul exact al majorării. Una dintre propunerile aflate pe masă prevede ca, în 2026, actualul sistem să fie menținut temporar, însă cu o creștere uniformă a impozitelor pentru toți proprietarii, estimată între 60 și 70%. Totodată, oficialul a precizat că se lucrează la implementarea unui nou sistem de impozitare.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Impozitarea la nivel de valoarea de piață nu se poate aplica din 2026, dar nu înseamnă că nu vom lucra în 2026 pentru a termina munca care trebuia terminată până în 2023, respectivul soft, astfel încât din 2027 să putem să aplica o impozitare la valoarea de piață. Pentru 2026, va fi o creștere conform angajamentului deja asumat”.

Sursă foto: facebook

Urmărește-ne pe Google News