Un livrator nepalez a fost lovit fără motiv, pe o stradă din București. Agresorul, arestat pentru 30 de zile

Un livrator nepalez a fost lovit fără motiv, pe o stradă din București. Agresorul, arestat pentru 30 de zile

Un livrator nepalez a fost lovit fără motiv, pe o stradă din București. Agresorul, arestat pentru 30 de zile
Oana Savin
Un bărbat nepalez, care livrează mâncare în București, a fost victima unui atac cu temă rasistă. Marți seară, un tânăr s-a apropiat de el, a pornit filmarea și l-a lovit cu pumnul în față, fără niciun motiv. Momentul a fost surprins de un polițist aflat în timpul liber, care l-a imobilizat și arestat pe agresor.

Un livrator nepalez, victima unui atac rasist

Marți, 26 august, un tânăr nepalez care lucrează ca livrator de mâncare în București, a fost atacat de un necunoscut pe stradă. Acesta se afla pe scuter când a fost luat prin surprindere de un bărbat care s-a apropiat de el și l-a lovit cu pumnul în față. Înainte de agresiune, acesta a pornit camera telefonului mobil pentru a-și imortaliza fapta.

Șocat, cetățeanul nepalez l-a întrebat pe agresor de ce îl lovește, iar răspunsul acestuia a fost unul rasst: „Du-te înapoi în țara ta! Asta e problema”.

„Pentru că ești un invadator”, a completat românul.

Un polițist care tocmai ieșise din tură a observat incidentul de la distanță. Acesta l-a somat pe agresor să rămână pe loc, dar bărbatul a încercat să fugă. Polițistul l-a urmărit și a reușit să îl imobilizeze rapid.

Agresorul a încercat să își justifice fapta afirmând că încearcă să își apere țara.

Atacul a avut loc la câteva zile după ce deputatul AUR Dan Tanasă a îndemnat oamenii să nu mai primească mâncarea comandată dacă nu este livrată de un român.

Agresorul, arestat pentru 30 de zile

Polițistul l-a dus pe agresor la secție, acesta fiind reținut inițial pentru 24 de ore.

„Aseară, în capitala României, un tânăr a observat un livrator de mâncare asiatic pe un scuter. Tânărul a scos telefonul și a pornit filmarea. S-a apropiat de asiatic și, mișelește, l-a lovit cu pumnul în figură, fără ca acesta să aibă timp de reacție. Panicat, livratorul l-a întrebat ce are cu el, care e problema.(…) Livratorul, un tânăr nepalez, foarte speriat, a cerut ajutorul trecătorilor”, a povestit Marian Godină incidentul, pe pagina lui de Facebook.

Mai apoi, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Judecătoria Sectorului 2, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.

„La data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. București, sector 2, din motive rasiale și xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul țării, inculpatul a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate, cetățean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feței, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale. La data de 27.08.2025, Judecătoria Sectorului 2 București a admis propunerea parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile”, a precizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, într-un comunicat. 

Sursă foto: Facebook

Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă

