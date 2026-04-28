Lolita Cercel, acuzată de „rasism latent”. Cum se apără creatorul cântăreței care face furori în mediul online

Lolita Cercel, o cântăreață virtuală creată cu ajutorul inteligenței artificiale, a devenit rapid un fenomen online în România. Cu milioane de vizualizări pe platformele sociale, succesul său fulminant a generat dezbateri aprinse despre impactul tehnologiei în artă și despre reprezentarea culturii rome.

Lolita Cercel, acuzată de „rasism latent”

Deși publicul o adoră, asemănând-o cu staruri internaționale precum Amy Winehouse, Lolita Cercel a stârnit reacții mixte. Într-unul dintre videoclipurile sale celebre, artista virtuală apare plângând pe un peron, o imagine care a devenit virală.

Totuși, pentru unii artiști reali, acest succes aduce frustrări. Bianca Mihai, o cântăreață de 25 de ani și activistă de origine romă, consideră că fenomenul Lolita ridică întrebări dificile despre autenticitate și respect pentru cultură.

„Este destul de nedrept, dacă stai să te gândești: oamenii îmi spun că semăn cu inteligența artificială antrenată pe baza datelor mele”, a declarat Bianca pentru France24.

Artista a povestit cum, ani de zile, și-a ascuns originile rome de teama discriminării, dar a decis să se accepte complet pe sine în jurul vârstei de 20 de ani. Totuși, această decizie curajoasă i-a adus atât aprecieri, cât și mesaje de ură, mai ales după participarea sa la „Vocea României”.

Sexualizarea personajului virtual, criticată de activiști

Un alt aspect controversat este legat de influențele culturii rome, pe care Lolita Cercel le integrează în muzica sa.

Bianca Mihai a subliniat cât de dureros este să vezi elemente din cultura ta folosite fără o înțelegere sau respect autentic: „E frumos să împrumuți elemente din cultura romă, fără să o iubești. Asta doare”.

Activistul Bogdan Burdusel adaugă că succesul Lolitei dezvăluie un „rasism latent” în societate: „Oamenilor le place cultura romă, dar nu le plac romii”.

De asemenea, el critică sexualizarea personajului virtual, pe care o consideră parte dintr-o „fantezie a unui non-rom”.

Creatorul Lolitei Cercel respinge acuzațiile

Tom, designerul vizual în vârstă de 32 de ani care a creat-o pe Lolita Cercel, respinge acuzațiile de rasism și apropriere culturală.

„Nu am vrut să jignesc pe nimeni”, afirmă el.

Creatorul explică faptul că Lolita nu este reprezentanta unei etnii specifice: „Ea reflectă realitatea a milioane de oameni care trăiesc în Balcani. Întruchipează mai degrabă o identitate balcanică decât una romă”.

Totuși, el recunoaște că a ales muzica romă pentru „adevărul ei brut, un fel de blues local”, subliniind că nu se aștepta la un succes atât de mare: „Sincer, nu mă așteptam să devină atât de viral”.

Pentru artiștii din România, ascensiunea fulgerătoare a Lolitei Cercel ridică întrebări esențiale despre viitorul artei.

„Industria muzicală a obișnuit publicul cu aceleași formule. Iar inteligența artificială este foarte bună la asta, pentru că găsește cel mai mic numitor comun”, explică Grigore Burloiu, expert în muzică și tehnologie.

Însă pentru Bianca Mihai, această standardizare este frustrantă: „Este nedrept. Încerc să îmi construiesc o carieră și am impresia că nu este loc pentru mine”.

Sursă foto: Captură video

