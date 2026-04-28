  MENIU  
Nicușor Dan, criticat dur de Tudor Chirilă, în contextul crizei politice: „A reușit să facă cu brio jocurile PSD"

Adelina Duinea
.  Actualizat 28.04.2026, 11:26

Tudor Chirilă critică vehement coaliția PSD-AUR, acuzând partidele de corupție sistemică. Artistul l-a criticat dur și pe președintele Nicușor Dan.

Tudor Chirilă, cunoscut artist și activist, a lansat un mesaj plin de critici și reflecții despre criza politică din România, abordând, printre altele, alianța PSD-AUR, guvernarea actuală și rolul președintelui Nicușor Dan. Printr-un discurs direct și incisiv, el atrage atenția asupra problemelor profunde care macină societatea românească.

Într-o postare recentă pe Facebook, Tudor Chirilă a comentat situația politică tensionată, acuzând fuziunea intereselor dintre PSD și AUR. „AUR egal PSD. Lupta lor antisistem nu a existat niciodată. A existat doar ura și scindarea pe care le-au construit și alimentat”, a scris el, subliniind că aceste partide perpetuează un sistem corupt.

Chirilă a mers mai departe, afirmând că poate România are nevoie „să se ducă în cap definitiv” pentru ca populația să înțeleagă consecințele reale ale austerității și creșterilor de taxe. „Poate că România are nevoie să se ducă în cap definitv pentru ca lumea să vadă cu adevărat cum o să arate austeritatea și creșterile de taxe.” Această concluzie dură reflectă dezamăgirea sa profundă față de direcția în care se îndreaptă țara.

PSD și moștenirea sa controversată

Artistul a criticat dur Partidul Social Democrat, considerându-l responsabil pentru stagnarea economică și exodul a milioane de români.

„PSD reprezintă expresia devalizării acestei țări, principalul motiv pentru care cinci milioane de români au plecat din țară”, a afirmat Chirilă. În opinia sa, PSD continuă să manipuleze electoratul prin promisiuni populiste, în timp ce adevăratele probleme sunt ignorate.

„Acest partid a ajuns la peste 30% în sondaje exact în retorica ANTISISTEM. Și ce exemplu mai bun al unui sistem corupt care a frânat o țară întreagă decât PSD?”, a adăugat el, criticând influența pe care acest partid o are asupra justiției și economiei.

Critici la adresa premierului și guvernului

Deși nu este un susținător al premierului Ilie Bolojan, Tudor Chirilă a evidențiat că problemele guvernării actuale sunt mai degrabă sistemice decât individuale.

„Nu sunt un fan Ilie Bolojan. Nu i-am dedicat ode și nu i-aș acorda cecuri în alb. Din contră, artiștii și organizatorii de concerte plătesc cu cea mai mare creștere de TVA (12%), cultura plătește cu subfinanțare, educația la fel, am fost împotriva comasării celor câteva școli de artă și cu alte măsuri carea au vizat categorii defavorizate și unde speram că se poate nuanța. Dar nu pot să nu remarc că este singurul om care și-a ASUMAT. (…)

Omul și-a asumat să redreseze un deficit bugetar care ne arunca în haos economic și a acceptat să plătească cu propria imagine pentru dezmățul unui ticălos ca Ciolacu care zilele astea îndrăznește să scoată capul crezând că gata, lumea a uitat cum a cheltuit 60 de miliarde din fondul de rezervă al guvernului, mai mult decât toate guvernele de până la el”, a subliniat el.

Nicușor Dan, acuzat de complicitate

Nici președintele Nicușor Dan nu a scăpat de criticile lui Tudor Chirilă. Deși l-a susținut în campania electorală, Chirilă l-a acuzat acum că, sub pretextul echidistanței, a favorizat indirect PSD.

„În încheiere să-i mulțumim președintelui Nicușor Dan care în numele echidistanței cerute de constituție și fișa postului a reușit să facă cu brio jocurile PSD. În numele acestei echidistanțe a devenit un președinte jucător, jucător pentru PSD. Domnule Nicușor Dan, să știți că voturile celor șase milioane de români nu erau voturi pentru echidistanță formală, ci pentru valori ca stat de drept, luptă anti-corupție, reformă instituțională”, i-a transmis artistul.

Chirilă a adus în discuție și „băieții deștepți din energie” și companiile de stat aflate în insolvență, întrebând retoric: „Când s-au mai comunicat cifre elocvente pentru dezmățul sinecuristic pe care aceste companii îl întrețin?”. În opinia sa, reformele sunt inexistente, iar corupția continuă să domine scena politică.

Previziuni sumbre despre viitoarea guvernare

Cu o notă de pesimism, Chirilă a anticipat că o alianță între PSD și AUR sau un guvern obedient ar putea deveni realitate.

„Adevărata guvernare va fi AUR cu PSD și aripa coruptă din PNL”, a declarat el, atrăgând atenția asupra pericolului ca reformele să fie doar o iluzie. Pentru el, acest scenariu reprezintă o lecție pentru liderii politici precum Ilie Bolojan: „Și asta e o lecție pentru Bolojan. Nu e de ajuns să-ți faci treaba în pătrățica ta când faci parte dintr-un partid corupt”.

Într-un moment de răscruce pentru scena politică românească, mesajul lui Tudor Chirilă este un apel la conștientizare și implicare. Artistul nu și-a ascuns dezamăgirea, dar nici speranța că, poate, o schimbare profundă este posibilă, chiar dacă prețul va fi unul dureros.

Foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 69.98 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Precomanda - Trabant 601 de luxe Precomanda - Trabant 601 de luxe 109.8 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 6 Trabant 601 de luxe – Editia nr 6 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 5 Trabant 601 de luxe – Editia nr 5 54.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Mihaela Rădulescu, atac la familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ceea ce am făcut doar în ultimii 11 ani”
Mihaela Rădulescu, atac la familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ceea ce am făcut doar în ultimii 11 ani”
Fanatik
Risto Radunovic și-a angajat avocat în procesul cu FCSB! Totul se decide pe 6 mai
Risto Radunovic și-a angajat avocat în procesul cu FCSB! Totul se decide pe 6 mai
GSP.ro
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Diana Munteanu are un fotbalist favorit la CM: „Dacă m-ar da o tură cu trotineta nu mi-ar părea rău”
Click.ro
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat” turiștii colegilor de scenă: „Nimic nu pică din cer!”
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat” turiștii colegilor de scenă: „Nimic nu pică din cer!”
TV Mania
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
Redactia.ro
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Citește și...
Întâlnire surpriză în fața bisericii: Gigi Becali – Marius Șumudică. Ce au discutat cei doi. Exclusiv
De ce se închid minele de huilă de pe Valea Jiului. Efecte financiare asupra muncitorilor şi a cetăţenilor din zonă
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Gabriela Cristea, dezvăluiri despre cum a ajuns la aproape 100 de kilograme: „Aveam senzaţia că merg spre sfârșit”
Antonia, prima reacție după ce piesa „Mamacita”, cântată de băieții ei, Dominic și Akim, a generat controverse din cauza versurilor: „Nu mă voi explica”
Aris Eram și Yasmin Awad, surprinși în ipostaze tandre în București
Mihaela Rădulescu, atac la familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ceea ce am făcut doar în ultimii 11 ani”
EXCLUSIV Cine este românca aflată la dineul unde s-a încercat asasinarea lui Trump: Am fost mai aproape de atacator!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gabriela Cristea, dezvăluiri despre cum a ajuns la aproape 100 de kilograme: „Aveam senzaţia că merg spre sfârșit”
Gabriela Cristea, dezvăluiri despre cum a ajuns la aproape 100 de kilograme: „Aveam senzaţia că merg spre sfârșit”
Antonia, prima reacție după ce piesa „Mamacita”, cântată de băieții ei, Dominic și Akim, a generat controverse din cauza versurilor: „Nu mă voi explica”
Antonia, prima reacție după ce piesa „Mamacita”, cântată de băieții ei, Dominic și Akim, a generat controverse din cauza versurilor: „Nu mă voi explica”
Proiecte speciale
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Avantaje
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
WOW! Poftiți acasă la Larențiu Reghecampf! Imagini din locuința în care antrenorul și Corina Caciuc își cresc cei doi copii!. Pe vremuri mânca lux pe pâine, azi imaginile sunt cel puțin surprinzătoare
Elle
Ben Affleck, îndrăgostit din nou după divorțul de Jennifer Lopez! Cine este celebra actriță și foarte apreciată de public care i-a cucerit inima: „Întotdeauna a considerat-o foarte sexy„
Ben Affleck, îndrăgostit din nou după divorțul de Jennifer Lopez! Cine este celebra actriță și foarte apreciată de public care i-a cucerit inima: „Întotdeauna a considerat-o foarte sexy„
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la o prezentare de modă. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la o prezentare de modă. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Horoscop 29 aprilie 2026. Întâlnire karmică. O zodie poate cunoaște o persoană cu care poate începe o poveste de dragoste intensă. Atracția este magnetică
Horoscop 29 aprilie 2026. Întâlnire karmică. O zodie poate cunoaște o persoană cu care poate începe o poveste de dragoste intensă. Atracția este magnetică
Aris Eram și Yasmin Awad, surprinși în ipostaze tandre în București
Aris Eram și Yasmin Awad, surprinși în ipostaze tandre în București
Lolita Cercel, acuzată de „rasism latent”. Cum se apără creatorul cântăreței care face furori în mediul online
Lolita Cercel, acuzată de „rasism latent”. Cum se apără creatorul cântăreței care face furori în mediul online
Oase și Maria Pitică și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința câștigătorilor „Power Couple”
Oase și Maria Pitică și-au cumpărat casă. Primele imagini cu locuința câștigătorilor „Power Couple”
Observator News
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
Libertatea pentru Femei
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Ultima oră! Iată documentul! PSD și AUR au redactat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, iar acuzațiile sunt dure. Stupoare: ce scrie în textul moțiunii! Fără precedent!
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Viva.ro
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Cine este primul senator care și-a dat demisia din PSD după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva lui Bolojan
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Anunțul momentului. PSD și AUR fac echipă în Parlament. Ce au decis Sorin Grindeanu și George Simion
Primele imagini cu Tudor Gheorghe dupa ce s-a spus ca a fost internat
Primele imagini cu Tudor Gheorghe dupa ce s-a spus ca a fost internat
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Peste 356.000 de suplimente cu vitamine au fost retrase urgent de pe piață
Peste 356.000 de suplimente cu vitamine au fost retrase urgent de pe piață
Noua lege a salarizării în sănătate se schimbă din nou. Ce se întâmplă cu salariile medicilor și asistentelor din 2027
Noua lege a salarizării în sănătate se schimbă din nou. Ce se întâmplă cu salariile medicilor și asistentelor din 2027
3 ingrediente „miraculoase” din lapte care îți pot transforma sănătatea, potrivit nutriționistului
3 ingrediente „miraculoase” din lapte care îți pot transforma sănătatea, potrivit nutriționistului
Un medicament vechi și ieftin a redus aproape la jumătate revenirea cancerului colorectal
Un medicament vechi și ieftin a redus aproape la jumătate revenirea cancerului colorectal
TV Mania
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
„Sunt o fată muncitoare din România!” Mihaela Rădulescu, manifest pentru femeile din întreaga lume. Cum se apără vedeta în fața acuzațiilor presei străine
Oase și Maria și-au împlinit cel mai mare vis cu banii de la Power Couple: „Am reușit!”. Ce au cumpărat cu cei 74.289 € câștigați la Antena 1
Oase și Maria și-au împlinit cel mai mare vis cu banii de la Power Couple: „Am reușit!”. Ce au cumpărat cu cei 74.289 € câștigați la Antena 1
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Influencerița celebră care a vrut să arate ca „Barbie” și a fost la un pas de moarte. Implantul din fesieri i-a explodat! Cât s-a chinuit bruneta
Influencerița celebră care a vrut să arate ca „Barbie” și a fost la un pas de moarte. Implantul din fesieri i-a explodat! Cât s-a chinuit bruneta
Cine este Yasmin Awad? A avut o relație cu Florin Ristei și are o poveste de viață incredibilă
Cine este Yasmin Awad? A avut o relație cu Florin Ristei și are o poveste de viață incredibilă
Doliu în lumea televiziunii! Prezentatoarea a murit la doar 28 de ani, după lupta cu o boală nemiloasă
Doliu în lumea televiziunii! Prezentatoarea a murit la doar 28 de ani, după lupta cu o boală nemiloasă
Libertatea
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
Mihaela Rădulescu, atac la familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ceea ce am făcut doar în ultimii 11 ani”
Mihaela Rădulescu, atac la familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ceea ce am făcut doar în ultimii 11 ani”
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton