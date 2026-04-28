Tudor Chirilă, concluzie în criza politică: „Poate că România are nevoie să se ducă în cap definitiv”

Tudor Chirilă, cunoscut artist și activist, a lansat un mesaj plin de critici și reflecții despre criza politică din România, abordând, printre altele, alianța PSD-AUR, guvernarea actuală și rolul președintelui Nicușor Dan. Printr-un discurs direct și incisiv, el atrage atenția asupra problemelor profunde care macină societatea românească.

Într-o postare recentă pe Facebook, Tudor Chirilă a comentat situația politică tensionată, acuzând fuziunea intereselor dintre PSD și AUR. „AUR egal PSD. Lupta lor antisistem nu a existat niciodată. A existat doar ura și scindarea pe care le-au construit și alimentat”, a scris el, subliniind că aceste partide perpetuează un sistem corupt.

Chirilă a mers mai departe, afirmând că poate România are nevoie „să se ducă în cap definitiv” pentru ca populația să înțeleagă consecințele reale ale austerității și creșterilor de taxe. „Poate că România are nevoie să se ducă în cap definitv pentru ca lumea să vadă cu adevărat cum o să arate austeritatea și creșterile de taxe.” Această concluzie dură reflectă dezamăgirea sa profundă față de direcția în care se îndreaptă țara.

PSD și moștenirea sa controversată

Artistul a criticat dur Partidul Social Democrat, considerându-l responsabil pentru stagnarea economică și exodul a milioane de români.

„PSD reprezintă expresia devalizării acestei țări, principalul motiv pentru care cinci milioane de români au plecat din țară”, a afirmat Chirilă. În opinia sa, PSD continuă să manipuleze electoratul prin promisiuni populiste, în timp ce adevăratele probleme sunt ignorate.

„Acest partid a ajuns la peste 30% în sondaje exact în retorica ANTISISTEM. Și ce exemplu mai bun al unui sistem corupt care a frânat o țară întreagă decât PSD?”, a adăugat el, criticând influența pe care acest partid o are asupra justiției și economiei.

Critici la adresa premierului și guvernului

Deși nu este un susținător al premierului Ilie Bolojan, Tudor Chirilă a evidențiat că problemele guvernării actuale sunt mai degrabă sistemice decât individuale.

„Nu sunt un fan Ilie Bolojan. Nu i-am dedicat ode și nu i-aș acorda cecuri în alb. Din contră, artiștii și organizatorii de concerte plătesc cu cea mai mare creștere de TVA (12%), cultura plătește cu subfinanțare, educația la fel, am fost împotriva comasării celor câteva școli de artă și cu alte măsuri carea au vizat categorii defavorizate și unde speram că se poate nuanța. Dar nu pot să nu remarc că este singurul om care și-a ASUMAT. (…)

Omul și-a asumat să redreseze un deficit bugetar care ne arunca în haos economic și a acceptat să plătească cu propria imagine pentru dezmățul unui ticălos ca Ciolacu care zilele astea îndrăznește să scoată capul crezând că gata, lumea a uitat cum a cheltuit 60 de miliarde din fondul de rezervă al guvernului, mai mult decât toate guvernele de până la el”, a subliniat el.

Nicușor Dan, acuzat de complicitate

Nici președintele Nicușor Dan nu a scăpat de criticile lui Tudor Chirilă. Deși l-a susținut în campania electorală, Chirilă l-a acuzat acum că, sub pretextul echidistanței, a favorizat indirect PSD.

„În încheiere să-i mulțumim președintelui Nicușor Dan care în numele echidistanței cerute de constituție și fișa postului a reușit să facă cu brio jocurile PSD. În numele acestei echidistanțe a devenit un președinte jucător, jucător pentru PSD. Domnule Nicușor Dan, să știți că voturile celor șase milioane de români nu erau voturi pentru echidistanță formală, ci pentru valori ca stat de drept, luptă anti-corupție, reformă instituțională”, i-a transmis artistul.

Chirilă a adus în discuție și „băieții deștepți din energie” și companiile de stat aflate în insolvență, întrebând retoric: „Când s-au mai comunicat cifre elocvente pentru dezmățul sinecuristic pe care aceste companii îl întrețin?”. În opinia sa, reformele sunt inexistente, iar corupția continuă să domine scena politică.

Previziuni sumbre despre viitoarea guvernare

Cu o notă de pesimism, Chirilă a anticipat că o alianță între PSD și AUR sau un guvern obedient ar putea deveni realitate.

„Adevărata guvernare va fi AUR cu PSD și aripa coruptă din PNL”, a declarat el, atrăgând atenția asupra pericolului ca reformele să fie doar o iluzie. Pentru el, acest scenariu reprezintă o lecție pentru liderii politici precum Ilie Bolojan: „Și asta e o lecție pentru Bolojan. Nu e de ajuns să-ți faci treaba în pătrățica ta când faci parte dintr-un partid corupt”.

Într-un moment de răscruce pentru scena politică românească, mesajul lui Tudor Chirilă este un apel la conștientizare și implicare. Artistul nu și-a ascuns dezamăgirea, dar nici speranța că, poate, o schimbare profundă este posibilă, chiar dacă prețul va fi unul dureros.

