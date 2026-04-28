Ce i-a spus Elon Musk Nadiei Comăneci când a cunoscut-o: „Toată lumea vorbește de asta”

Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice, a dezvăluit ce i-a spus Elon Musk, cel mai bogat om din lume, atunci când a cunoscut-o.

Nadia Comăneci, simbol al perfecțiunii în gimnastică, continuă să inspire lumea la 50 de ani de la primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice, obținut la Montreal, în 1976. Recent, legenda sportului românesc a povestit un moment deosebit, când cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a numit-o într-un mod special.

La un eveniment din SUA, Nadia, stabilită acolo din anii ’90, s-a întâlnit cu fondatorul Tesla și SpaceX, care a numit-o „gimnasta cu zecele”.

„Elon Musk mi-a zis asta anul trecut. I-am spus: «Nu știu dacă știi povestea, eu sunt cea care a făcut…». El e mai tânăr decât mine. «Da, tu ești gimnasta cu zecele. Toată lumea vorbește de asta»”, a povestit Nadia Comăneci, pentru Euronews.ro.

Citește și: Ciprian Ciucu pregătește o statuie de 300 kilograme pentru Nadia Comăneci. Dezvăluirile făcute de Ion Țiriac: „Să o vezi de la 200, 300 de metri”

Nadia Comăneci, premiată pentru întreaga carieră la Gala Laureus

Această întâlnire întărește impactul global al performanței sale din 1976, un record care, potrivit Nadiei, rămâne unic: „Acum, dacă stau și mă gândesc, sunt două recorduri care nu vor fi depășite: primul 10 și cea mai tânără gimnastă care reușește asta. S-a schimbat vârsta”.

Pe 22 aprilie 2026, Nadia a fost celebrată la Madrid, la Gala Laureus. Premiată pentru întreaga sa carieră, fosta gimnastă a primit o distincție-surpriză, păstrată secret chiar de soțul ei, Bart Conner. Evenimentul a fost o ocazie de recunoaștere a moștenirii ei în sport, dar și un prilej de inspirație pentru generațiile viitoare.

Astăzi, la 64 de ani, Nadia Comăneci continuă să fie un exemplu de determinare și excelență, un nume care transcende granițele și timpul, așa cum o arată și întâlnirea memorabilă cu Elon Musk.

Foto: Facebook; Instagram; Profimediaimages.ro

