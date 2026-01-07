Cine este Lolita, cântăreața care a făcut furori pe Tik Tok. Are o voce splendidă și o frumusețe aparte, dar nu e reală: „Nu mă deranjează că e generată cu AI”

Românii au fost cuceriți de Lolita, o cântăreață de pe TikTok care a adunat mii de fani. Are o voce suavă, un timbru vocal unic și o frumusețe aparte. Cu toate acestea, Lolita nu este reală, ci rezultatul inteligenței artificiale. Cu toate acestea, românii nu par deranjați de acest lucru.

Lolita, cântăreața generată de Inteligența Artificială

Pe TikTok au apărut mai multe clipuri care o arată pe Lolita cântând tot felul de melodii cu versuri frumoase, unele triste, altele nostalgice. Vocea ei puternică și aspectul natural i-au făcut pe români să se îndrăgostească de cântăreața generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

„De mult n-am mai văzut o femeie atât de frumoasă, naturală”, este unul dintre comentariile de apreciere la videoclipurile Lolitei.

Mulți nu își dau seama ca ea nu este reală, ci doar un o creație AI.

Printre melodiile care fac furori se numără e „Pe peronu’ de la gară”, „Cercel” și „Stau la geam”.

Lolita are o voce puternică și un timbru vocal unic, lucru care i-a cucerit pe oameni. Cu melodiile sale de jale, cu versuri nostalgice sau melodii triste, Lolita a strâns mii de aprecieri.

Există și oameni care își dau seama că Lolita nu e reală și atrag atenția asupra pericolului AI la adresa artiștilor adevărați care se chinuie să obțină vizibilitate.

“În următorii ani va fi un ‘război’ între real și AI”, “AI o să distrugă tot… și nu numai în industria muzicală.”, „Inteligența artificială o să înlocuiască artiștii”, sunt de părere unii utilizatori.

Cine a creat-o pe Lolita

Lolita este creația lui Tom, care explică faptul că personajul AI este digital, iar piesele sale sunt un amestec între lăutărească veche din anii ’90 și beaturi moderne. Micile fragmente postate pe TikTok au strâns milioane de vizualizări.

Mai mult, cererea publicului a fost atât de mare, încât Tom a lansat piesele integral pe YouTube, însoțite de videoclipuri.

Oamenii nu sunt deranjați că Lolita nu e reală și spun că au devenit rapid fanii ei.

„AI … singura soluție sa mai ascultam muzica buna zilele astea, “Toată lumea vorbește de AI, dar nu vorbesc că versurile bat 30 de ani de versuri ale unor artiști mari din România.”, “De când am descoperit-o, o ascult mai tot timpul. O fi ea AI, dar are pasiune în voce, iar versurile și melodiile sunt top ?”, “Este faină linia melodică, nu mă deranjează că este generată cu AI.”, „Nu credeam dar AI singura soluție pentru muzică adevărată!!! TOP”, sunt doar câteva dintre comentariile de la clipurile postate de Tom cu Lolita.

Urmărește-ne pe Google News