Cine este Nadin Gherman de la Desafio: Aventura. Este cioban autentic și a fost numărul 1 pe TikTok

Nadin Gherman, un tânăr cioban din România, își încearcă norocul în emisiunea „Desafio: Aventura” difuzată pe PRO TV. Abandonat în copilărie, el vrea să demonstreze că forța interioară poate depăși orice obstacol.
Nadin Gherman, un tânăr cioban autentic din România, are 21 de ani și a pășit din vârful munților direct pe micile ecrane, demonstrând că visurile pot deveni realitate. Concurent în show-ul de supraviețuire „Desafio: Aventura”, difuzat de PRO TV, Nadin face parte din echipa Visătorii, alături de alți 23 de participanți împărțiți în trei echipe.
Cu peste 200 de capre în grijă, Nadin și-a trăit viața în mijlocul naturii, bucurându-se de simplitatea și frumusețea traiului autentic românesc. Totuși, curajul l-a împins să accepte provocarea vieții sale și să participe la competiția televizatã.
„Jungla o să fie ca stâna, doar că mai caldă”, a afirmat Nadin Gherman înainte de a pleca spre Thailanda.
Nadin Gherman nu este doar un cioban pasionat, ci și o vedetă online. Pe TikTok, filmele sale pline de umor au strâns sute de mii de vizualizări, iar în 2023, a devenit numărul 1 în România pe platformă.
După ce a intrat în dueluri live cu personalități precum Anamaria Prodan și Oana Zăvoranu, a acumulat peste 60.000 de spectatori în timp real. Cu toate acestea, contul său a fost ulterior închis, iar Nadin a pierdut suma de 26.000 de euro din cadouri și donații.
Din banii câștigați din TikTok Nadin Gherman cumpără capre pentru că nu-și mai dorește să experimenteze sărăcia.
Viața lui Nadin Gherman nu a fost lipsită de provocări. În copilărie, tatăl său l-a părăsit, iar mama, plecată la muncă în Italia, a fost nevoită să se întoarcă de urgență pentru a-și recupera copiii din orfelinat.
„Cu tatăl natural al lui Nadin am trăit 20 de ani. M-a bătut, m-a fugărit, m-a chinuit. Și am plecat în Italia. Atunci el l-a dat la stat. Am primit un telefon să mă prezint acasă, în Botoșani, pentru că cei mici erau la stat. Dacă nu, mă scot din drepturile părintești. Am lăsat locul de muncă din Italia și m-am întors în Botoșani. Când am plecat, copilul meu avea trei anișori. Deja avea vreo două, trei luni de când stătea în orfelinat”, a povestit mama lui Nadin în urmă cu câțiva ani.
Când a revenit din Italia, mama concurentului de la Desafio: Aventura și-a găsit copilul legat de pat, într-un spital psihiatric din Botoșani.
„M-am dus, m-au primit, m-au întrebat cine sunt, eu le-am zis că sunt mama lui adevărată, m-au întrebat de ce l-am lăsat, m-au luat să semnez, am semnat. Am plecat din nou în Italia, am primit iar telefon că a înnebunit copilul meu și l-au închis la spitalul de nebuni, la Botoșani. Am lăsat, din nou, locul de muncă din Italia și, când m-am întors la Botoșani, l-am găsit pe copilul meu legat de pat. Am făcut cerere și l-am scos de acolo. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu al celor de acolo, uite unde a ajuns copilul meu”, a mai spus Aurora, mama lui Nadin.
