Dezvăluirile lui Dumbo, de la Desafio. A participat la show ca să îi plătească operația soției sale. De ce afecțiune suferă Alexandra

Dumbo a câștigat Desafio: Aventura, însă puțini știu că el a intrat în competiție cu scopul de a strânge banii necesari pentru operația soției sale, Alexandra. Drumul lui în competiție a fost unul extrem de greu, dar eforturile i-au fost răsplătite cu marele premiu de 150.000 de euro.

Dumbo de la Desafio își folosește premiul pentru a plăti operația soției sale

Intrarea lui Dumbo în competiția Desafio: Aventura a avut un scop foarte clar, încă de la început. Lucrurile nu au fost despre competiție sau condiție fizică, ci despre lupta pentru premiul de 150.000 de euro, care să îl ajute pe acesta să plătească operația soției sale, Alexandra.

Cu câteva luni înainte ca show-ul să înceapă, Alexandra a suferit un infarct, iar familia a avut nevoie de bani pentru intervenția de care tnăra avea nevoie.

Dumbo a reușit să reziste patru luni în competiție, deși a fost extrem de solicitantă fizic și psihic, trecând prin probe extrem de dificile până în marea finală, unde s-a confruntat cu Vladimir Drăghia. La finalul competiției, Dumbo a ieșit câștigător și a reușit să își ducă la bun sfârșit obiectivul de a câștiga premiul cel mare.

Cum au început problemele de sănătate ale Alexandrei, soția lui Dumbo

Dumbo a povestit la Desafio cum a început calvarul privind starea de sănătate a Alexandrei. Ea lucra la o creșă în Agigea când a început să se simtă rău. Totul a început cu o durere în piept, apoi în spate și o amorțeală în braț.

„Într-una din zile mă sună de la creșă, ea lucra la o creșă în Agigea. M-au sunat colegele ei «vino că Alexandra nu e bine», a simțit o durere în piept, după o durere în spate, apoi a început să o apese și în momentul ăla i-a amorțit și mână”, a povestit Dumbo.

Familia a ajuns la Târgu Mureș, unde medicii le-au oferit o soluție printr-o intervenție care costă peste 10.000 de euro.

„Am fost și la spital la București, dar nu au reușit, apoi la Târgu Mureș. E 12.000 de euro”, a spus concurentul.

El a vorbit deschis despre situația dificilă prin care trece familia lui din cauza banilor. Dumbo a dat detalii despre cum se simte soția lui.

„A făcut infarct acum șase luni (…) Nu știu (n.r. întrebat din ce cauză). Nu bea cafea, nu fumează, nu are colesterol… Trebuie să strâng 12.000 de euro”, a spus concurentul într-o discuție cu un coleg.

Dumbo i-a promis soției sale că o să facă rost de bani pentru operație.

„Țin minte că i-am dat un mesaj, ea era încă în spital, că trebuie să mergem la Târgu Mureș, că eu o să mă înscriu la un show de televiziune, o să câștig și o să fac bani de acolo”, a declarat acesta.

Din fericire, a reușit să strângă banii necesari intervenției, iar acum soția lui poate să aibă parte de cea mai bună îngrijire.

