  MENIU  
Home > Vedete > Dezvăluirile lui Dumbo, de la Desafio. A participat la show ca să îi plătească operația soției sale. De ce afecțiune suferă Alexandra

Dezvăluirile lui Dumbo, de la Desafio. A participat la show ca să îi plătească operația soției sale. De ce afecțiune suferă Alexandra

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dumbo a câștigat Desafio: Aventura, însă puțini știu că el a intrat în competiție cu scopul de a strânge banii necesari pentru operația soției sale, Alexandra. Drumul lui în competiție a fost unul extrem de greu, dar eforturile i-au fost răsplătite cu marele premiu de 150.000 de euro.

Dumbo de la Desafio își folosește premiul pentru a plăti operația soției sale

Intrarea lui Dumbo în competiția Desafio: Aventura a avut un scop foarte clar, încă de la început. Lucrurile nu au fost despre competiție sau condiție fizică, ci despre lupta pentru premiul de 150.000 de euro, care să îl ajute pe acesta să plătească operația soției sale, Alexandra.

vladimir.draghia_1779223819_3900734561243404340_1627056471IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

Cu câteva luni înainte ca show-ul să înceapă, Alexandra a suferit un infarct, iar familia a avut nevoie de bani pentru intervenția de care tnăra avea nevoie.

Citește și: Dumbo, câștigătorul Desafio: Aventura, premiu de 150.000 de euro: „O parte din bani îi voi da colegilor”. Ce vrea să facă cu restul / Exclusiv

Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
Fără sutien, în ipostaze intime cu soțul pe balcon!! Vedeta n-a mai ținut cont de nimic, iar fotografii au surprins tot! Sunt imaginile momentului! Foto
Recomandarea zilei

Dumbo a reușit să reziste patru luni în competiție, deși a fost extrem de solicitantă fizic și psihic, trecând prin probe extrem de dificile până în marea finală, unde s-a confruntat cu Vladimir Drăghia. La finalul competiției, Dumbo a ieșit câștigător și a reușit să își ducă la bun sfârșit obiectivul de a câștiga premiul cel mare.

Cum au început problemele de sănătate ale Alexandrei, soția lui Dumbo

Dumbo a povestit la Desafio cum a început calvarul privind starea de sănătate a Alexandrei. Ea lucra la o creșă în Agigea când a început să se simtă rău. Totul a început cu o durere în piept, apoi în spate și o amorțeală în braț.

Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Încălțată cu un pantof de-un fel și altul de alt fel, în fustă mini, prea scurtă, și cu un decolteu care a lăsat aproape totul la vedere, vedeta i-a lăsat mască pe trecători! Așa a ieșit pe stradă!
Recomandarea zilei

„Într-una din zile mă sună de la creșă, ea lucra la o creșă în Agigea. M-au sunat colegele ei «vino că Alexandra nu e bine», a simțit o durere în piept, după o durere în spate, apoi a început să o apese și în momentul ăla i-a amorțit și mână”, a povestit Dumbo. 

Citește și: Dumbo, marele câștigător „Desafio: Aventura”. Concurentul a plecat acasă cu 150.000 de euro

Familia a ajuns la Târgu Mureș, unde medicii le-au oferit o soluție printr-o intervenție care costă peste 10.000 de euro.

„Am fost și la spital la București, dar nu au reușit, apoi la Târgu Mureș. E 12.000 de euro”, a spus concurentul.

 El a vorbit deschis despre situația dificilă prin care trece familia lui din cauza banilor. Dumbo a dat detalii despre cum se simte soția lui.

„A făcut infarct acum șase luni (…) Nu știu (n.r. întrebat din ce cauză). Nu bea cafea, nu fumează, nu are colesterol… Trebuie să strâng 12.000 de euro”, a spus concurentul într-o discuție cu un coleg.

Dumbo i-a promis soției sale că o să facă rost de bani pentru operație. 

„Țin minte că i-am dat un mesaj, ea era încă în spital, că trebuie să mergem la Târgu Mureș, că eu o să mă înscriu la un show de televiziune, o să câștig și o să fac bani de acolo”, a declarat acesta.

Din fericire, a reușit să strângă banii necesari intervenției, iar acum soția lui poate să aibă parte de cea mai bună îngrijire.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Eroare majoră în subiectul oficial de Matematică de la Evaluarea Națională 2026. Ce a apărut la problema 13
Eroare majoră în subiectul oficial de Matematică de la Evaluarea Națională 2026. Ce a apărut la problema 13
Fanatik
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații grave după tragedie: „Acum doi ani a avut o operație, nu avea nimic în rest”
Adolescentul care a murit subit în curtea unei școli din Bacău era pasionat de fotbal. Dezvăluiri și acuzații grave după tragedie: „Acum doi ani a avut o operație, nu avea nimic în rest”
GSP.ro
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Ramona Olaru, vedeta Antenei, antrenament neobișnuit » Antrenorul a rămas surprins: „Dă bine?”
Click.ro
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
Câți bani câștigă campionul mondial Rareș Cojoc din dans. „Nu, nu e o glumă”
TV Mania
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
Citește și...
Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”
Se schimbă regulile salariilor în România. De ce nu vei mai putea fi plătit mai prost doar pentru că lucrezi în provincie
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Câți bani au primit Vladimir Drăghia și Valentin Tănase la „Desafio: Aventura”. Actorul a plecat acasă cu o sumă mai mare decât atletul
Daniel Pavel, zi grea la finala Desafio: Aventura! Și-a înmormântat tatăl, iar după a fost prezent la eveniment alături de concurenți: "Mi-e frică să stau singur acum" / Exclusiv
Dumbo, câștigătorul Desafio: Aventura, premiu de 150.000 de euro: "O parte din bani îi voi da colegilor". Ce vrea să facă cu restul / Exclusiv
Cum a ajuns un bivol din Bangladesh să fie comparat cu Donald Trump și să devină viral | VIDEO
Cum arată casa Mariei Dragomiroiu din Capitală. Artista nu se joacă. Are o vilă care se învârte după soare, cu vedere la lac și o curte imensă / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Elena Ionescu, apariție rară alături de iubitul cu 13 ani mai tânăr decât ea. Fotbalistul l-a cunoscut pe fiul artistei
Elena Ionescu, apariție rară alături de iubitul cu 13 ani mai tânăr decât ea. Fotbalistul l-a cunoscut pe fiul artistei
Andreea Bănică și-a șocat fanii cu o schimbare de look. Cum arată artista brunetă
Andreea Bănică și-a șocat fanii cu o schimbare de look. Cum arată artista brunetă
Proiecte speciale
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Libertatea.ro
Podul de la Ungheni, care leagă România și Republica Moldova, a ajuns la jumătatea execuției după un an de lucrări. Când ar urma să fie dat în folosință
Podul de la Ungheni, care leagă România și Republica Moldova, a ajuns la jumătatea execuției după un an de lucrări. Când ar urma să fie dat în folosință
Avantaje
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Surpriză de proporții la „Chefi la cuțite”. Un celebru chef cu trei stele Michelin vine la jurizare
Surpriză de proporții la „Chefi la cuțite”. Un celebru chef cu trei stele Michelin vine la jurizare
Fiul lui Jador și al Oanei Ciocan a fost operat. Cum se simte acum Avraam
Fiul lui Jador și al Oanei Ciocan a fost operat. Cum se simte acum Avraam
Ce spune Elena Merișoreanu despre operațiile estetice: „Bianca Drăgușanu arată impecabil după operații”
Ce spune Elena Merișoreanu despre operațiile estetice: „Bianca Drăgușanu arată impecabil după operații”
Familia Clejanilor a pierdut zeci de mii de euro din cauza scandalului lui Fulgy. Dezvăluiri despre necazul artiștilor: „Să o numim țeapă, dar nu e chiar țeapă”
Familia Clejanilor a pierdut zeci de mii de euro din cauza scandalului lui Fulgy. Dezvăluiri despre necazul artiștilor: „Să o numim țeapă, dar nu e chiar țeapă”
Observator News
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Imagini virale! Supervedeta, surprinsă fără sutien pe balcon! Fotografii “hot”, tandrețe și dolce far niente alături de soțul ei
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
Doliu în lumea muzicii din România. S-a stins un artist cunoscut. Avea 44 de ani...
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ziua care schimbă totul pentru 3 zodii. În sfârșit iese soarele și pe strada lor!
Ziua care schimbă totul pentru 3 zodii. În sfârșit iese soarele și pe strada lor!
Ceaiul care „topește” grăsimile peste noapte. Băutura te ajută să slăbești în timp ce dormi
Ceaiul care „topește” grăsimile peste noapte. Băutura te ajută să slăbești în timp ce dormi
Sirop de păpădie, rețeta veche, păstrată de bunici. Băutura naturală care susține ficatul și digestia
Sirop de păpădie, rețeta veche, păstrată de bunici. Băutura naturală care susține ficatul și digestia
Acesta este „cel mai bun aliment din lume” pentru curățarea arterelor și prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, potrivit unui medic
Acesta este „cel mai bun aliment din lume” pentru curățarea arterelor și prevenirea accidentelor vasculare cerebrale, potrivit unui medic
TV Mania
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
„Dumnezeu știe că erai îndrăgostită...” Cu ce bărbat celebru îl compară Andreea Esca pe fiul ei, Aris
„Dumnezeu știe că erai îndrăgostită...” Cu ce bărbat celebru îl compară Andreea Esca pe fiul ei, Aris
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Delia în costum de baie la 44 de ani. Imaginile care au încins internetul
Cum arată Delia în costum de baie la 44 de ani. Imaginile care au încins internetul
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
Andreea Tonciu, senzuală în costum de baie. Imagini de senzație cu bruneta din vacanță! S-a văzut aproape tot prin bikini
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Libertatea
Povestea reală din spatele „Fjord”: cazul Bodnariu, familia care a părăsit Norvegia și trăiește acum în Brașov
Povestea reală din spatele „Fjord”: cazul Bodnariu, familia care a părăsit Norvegia și trăiește acum în Brașov
Cum a ajuns un bivol din Bangladesh să fie comparat cu Donald Trump și să devină viral | VIDEO
Cum a ajuns un bivol din Bangladesh să fie comparat cu Donald Trump și să devină viral | VIDEO
Eroare majoră în subiectul oficial de Matematică de la Evaluarea Națională 2026. Ce a apărut la problema 13
Eroare majoră în subiectul oficial de Matematică de la Evaluarea Națională 2026. Ce a apărut la problema 13
Înapoi în 2021: Călătorii din autobuzul 100 din București, trimiși la vaccinare și la Olimpiada de la Tokyo. Ce a apărut pe ecrane
Înapoi în 2021: Călătorii din autobuzul 100 din București, trimiși la vaccinare și la Olimpiada de la Tokyo. Ce a apărut pe ecrane
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton