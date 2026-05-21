Fiul lui Jador și al Oanei Ciocan a fost operat. Cum se simte acum Avraam

Jador a dezvăluit că fiul lui și al Oanei Ciocan a fost supus unei intervenții chirurgicale. Potrivit artistului, micuțul a fost operat în urmă cu câteva zile, iar acum se simte foarte bine.

Avraam, fiul lui Jador a fost suspus unei intervenții chirurgicale cu câteva săptămâni înainte de a împlini vârsta de 1 an. Micuțul se simte acum foarte bine, conform declarațiilor tatălui său.

Cântărețul a făcut anunțul pe rețelele sociale, fără a da foarte multe detalii despre motivul din spatele operației suferite de fiul său.

„Știu că ar fi trebuit să postez sunetul de la noua piesă săptămâna trecută, dar o să fiu sincer cu voi, cum am fost de fiecare dată. L-am operat pe Avraam, pe băiețelul meu mic, și n-am mai avut chef de așa ceva. Și acum totul s-a rezolvat, e operat, este foarte bine, într-o stare foarte bună”, a transmis Jador pe Instagram.

Artistul a vorbit despre perioada dificilă prin care trece

Pe 13 mai 2026, Jador le spunea urmăritorilor săi că trece printr-o situație dificilă, fără să dezvăluie detalii.

„Suntem toți trei la patiserie și de ce n-am postat sunetul până acum? O să vă zic abia după ce trece perioada asta. Momentan nu-s pregătit. V-am pupat! Sper să mă înțelegeți”, a explicat artistul într-un mesaj video postat pe TikTok.

Deși a păstrat secretul pentru câteva zile, prioritatea cântărețului a fost întotdeauna sănătatea fiului său. Acum, cu Avraam în afara oricărui pericol, Jador este pregătit să revină la proiectele sale muzicale.

„Tot răul s-a transformat în bine”, a mai spus artistul, mulțumit că băiețelul său este acum sănătos și plin de energie.

Avraam urmează să împlinească vârsta de 1 an pe data de 4 iunie.

