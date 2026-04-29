Constantin Măgureanu, acuzat de abandon de propriul fiu: „Nu ai fost acolo pentru mine, nu ai știut prin ce am trecut, nu ai întrebat, nu ai ajutat”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Constantin Măgureanu, celebru interpret de muzică populară, este acuzat de fiul său, Răzvan, că l-a abandonat la vârsta de 4 ani. Declarațiile emoționante ale bărbatului au fost făcute publice pe rețelele de socializare.

Un nou scandal cutremură lumea muzicii populare, iar de data aceasta în centrul atenției se află Constantin Măgureanu. Recent, artistul a fost acuzat public de fiul său, Răzvan Măgureanu, că l-ar fi abandonat la vârsta de doar 4 ani. Declarațiile tânărului, făcute pe rețelele de socializare după ce și-a văzut tatăl la emisiunea SpyNews TV, au scos la iveală o poveste emoționantă.

Răzvan Măgureanu, acum în vârstă de 36 de ani, a decis să rupă tăcerea și să împărtășească detalii cutremurătoare din copilăria sa. Într-un mesaj amplu, postat pe rețelele de socializare, Răzvan și-a exprimat revolta față de ceea ce numește „imaginea falsă” pe care tatăl său o promovează în aparițiile publice.

„Uneori confundați aparițiile la televizor cu adevărul. După 32 de ani, să permiți să se vorbească public despre fostele relații și să dai lecții despre familie și copii, în timp ce ți-ai abandonat propriul copil, spune multe”, a scris fiul lui Constantin Măgureanu pe Facebook.

Acesta a continuat să își exprime dezamăgirea față de lipsa tatălui său în momentele importante din viața sa, subliniind că „un părinte nu înseamnă vorbe la TV, ci prezență, grijă, sprijin și iubire”.

O copilărie marcată de absența tatălui

În postarea sa, Răzvan Măgureanu a detaliat cum absența părintelui l-a afectat profund, lăsând urme adânci în viața lui.

„Eu am crescut fără tată de la 4 ani. Nu ai fost acolo pentru mine, nu ai știut prin ce am trecut, nu ai întrebat, nu ai ajutat. Iar acum, să te aud vorbind despre cum nu trebuie „cocoloșiți” copiii este ironic și dureros”, a scris acesta, criticând atitudinea publică a lui Constantin Măgureanu.

Răzvan Măgureanu a evidențiat că, deși a reușit să își construiască o viață pe cont propriu, lipsa sprijinului patern a lăsat o rană adâncă.

„Un copil care crește fără tată nu uită. Învață să supraviețuiască, să se descurce singur, să își ascundă durerile și să meargă mai departe. Dar rana rămâne”, a adăugat el, subliniind importanța iubirii și sprijinului parental în viața unui copil.

Răzvan Măgureanu, critici la adresa noii familii a lui Constantin Măgureanu

Declarațiile fiului nu s-au oprit doar la relația cu tatăl său, ci au vizat și actuala soție a lui Constantin Măgureanu. Răzvan a criticat-o pe aceasta pentru comentariile făcute despre fostele relații ale artistului în cadrul unor emisiuni TV.

„Nu înțeleg de unde își permite soția ta actuală să vorbească despre fostele tale relații și să facă afirmații la Antena despre oameni și situații pe care poate nici nu le-a trăit”, a scris Răzvan Măgureanu, cerând mai mult respect pentru cei care au fost afectați de acțiunile din trecut.

De asemenea, bărbatul a subliniat rolul esențial pe care mama sa l-a avut în viața lui, fiind „și mamă, și tată” în lipsa sprijinului patern.

„Dacă există un om care merită tot respectul meu, acel om este mama mea. Pentru că ea nu a fugit niciodată de responsabilitate. Ea a rămas, a luptat și a iubit”, a spus el cu emoție.

Constantin Măgureanu și declarațiile care au stârnit furia fiului său

Scandalul a fost declanșat de apariția lui Constantin Măgureanu la emisiunea SpyNews TV, unde artistul a vorbit alături de actuala sa parteneră despre viața de familie și despre cum consideră că ar trebui crescuți copiii.

„Respectul nu vine din faimă, din televiziune sau din aplauze. Respectul vine din fapte. Din cum îți tratezi familia. Din cum îți crești copilul. Din cum alegi să fii prezent atunci când contează cu adevărat”, a concluzionat Răzvan Măgureanu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Constantin și Răzvan Măgureanu

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News