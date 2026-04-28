Adela Popescu și Radu Vâlcan, escapadă romantică, fără copii. Ipostaza în care a apărut actrița și soțul ei

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au luat câteva zile doar pentru ei și au plecat într-o vacanță de lux pe Coasta de Azur. Actrița a postat mai multe imagini pe rețelele sociale, însă și-a ținut fanii în suspans cu privire la destinația aleasă de soțul ei. Când a ajuns, vedeta a mărturisit că soțul ei a ales Coasta de Azur.

Adela Popescu, imagini de pe Coasta de Azur

Adela Popescu și Radu Vâlcan au plecat câteva zile într-o vacanță spectaculoasă pe Riviera Franceza. Ea a mărturisit că în doar patru zile, ea și Radu Vâlcan își propun să descopere câte o localitate diferită în fiecare seară.

„Vă salut! Știu că v-am ținut în niște emoții nebune, că nu știați unde plecăm cu avionul… soțul meu m-a adus pe Riviera Franceză”, a povestit Adela Popescu pe Instagram.

Cei doi s-au oprit prima oară în Cannes și au vrut să vadă fiecare colțișor al zonei. Apoi, au plecat să viziteze celebrul Saint-Paul-de-Venice, unul dintre cele mai frumoase sate din sudul Franței.

„Acest sat este o poezie de sat”, a scris actrița lângă fotografii.

„Soțul meu, după ce ne-am lăsat bagajele acolo unde stăm, a zis să o luăm pe jos. Sătucul ăsta este pe o colină, pe un deal. De 40 de minute mergem. Îmi fac pașii, dar ajung transpirată la locația asta de vis unde mergem să mâncăm, să bem cafele. Aoleu… Să nu vă luați soț căruia îi place sportul, că o să pățiți ca mine”, le-a mărturisit vedeta urmăritorilor.

Ce spune despre viața de familie

Adela Popescu a vorbit despre cum stau lucrurile la ea în familie și spune că ea este o mamă permisivă și relaxată. Pe de altă parte, Radu Vâlcan este puțin mai rigid când vine vorba despre copii.

Actrița a povestit că este suficient să se uite la băieții ei ca aceștia să își dea seama că ar trebui să stea cuminți.

„Radu e mai nervos, e mai bărbat așa, iar eu nu trebuie să țip la ei. Doar mă uit într-un fel așa la ei și se cam face ce zic eu! Dar cred că tot el e cel mai autoritar. El uzează foarte mult de «nu»: «nu faceți așa», «nu aveți voie». Eu sunt mai relaxată așa”, a declarat Adela Popescu, potrivit Click!

Vedeta a spus că nu își mai dorește încă un copil și recunoaște că lucrurile ar fi complicate dacă ar mai exista un nou membru în familie.

