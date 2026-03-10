Adela Popescu, ironii la adresa lui Radu Vâlcan. Cu se ocupă vedeta cât timp soțul ei filmează noul sezon Insula Iubirii în Thailanda

Radu Vâlcan se află în Thailanda, pentru filmările la noul sezon din Insula Iubirii. Între timp, Adela Popescu se pregătește pentru o zi lungă și a ținut să facă o ironie la adresa soțului ei, după ce acesta a mărturisit că îi este greu în Thailanda.

Adela Popescu îi dă peste nas lui Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai trainice cupluri din showbizul românesc. Cei doi fac deliciul publicului prin aparițiile din social media, dar și prin replicile pe care și le adresează reciproc.

Momentan, Adela Popescu se ocupă singură de casă și de copii, cât timp Radu Vâlcan se află în Thailanda, la filmările pentru Insula Iubirii.

Artista le-a povestit urmăritorilor din mediul online ce activități are programate pentru ziua de astăzi, în timp ce Radu Vâlcan se plânge că îi este greu în Thailanda.

Citește și: Imagini noi din casa pe care Adela Popescu și Radu Vâlcan au construit-o la Șușani: „Cât am așteptat asta…”

Vedeta a povestit că fiul ei, Alexandru, urmează să plece în tabără, apoi ea va merge la un post de radio alături de Elena Gheorghe, după care va merge să își ia ceilalți doi băieți de la școală și grădiniță.

„Astăzi, Alexandru pleacă în tabără. Beau cafeaua în liniște, apoi îl duc la autocar, merg cu @elenagheorgheofficial la radio, mă întorc să îi duc pe ceilalți doi la școală și grădiniță, fug la machiaj și la o filmare. Apoi intenționez să zac pe canapea așa cum îmi place mie. Și toate astea în timp ce @raduvalcan îmi spune cât de greu îi este în Thailanda“, a relatat Adela Popescu în mediul online.

Ulterior, Adela Popescu a postat o fotografie cu peisajul din Thailanda pe care soțul ei îl vede zilnic.

Radu Vâlcan a plecat în Thailanda

FIlmările pentru Insula Iubirii au început, iar Radu Vâlcan se află de ceva timp în Thailanda, acolo unde se filmează show-ul. Prezentatorul i-a dedicat soției sale o piesă pe care o cântă chiar ea, iar versurile sunt emoționante.

„Pentru tine, că ești lângă mine, la bine și greu,

Că doar tu îmi asculți orice gând și mă lași să fiu eu“, spun versurile piesei.

Citește și: Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani. Cum i-a stricat familia extinsă planurile pe care le avea de ziua lui: „Totuși, mulțumesc!”

Radu Vâlcan și Adela Popescu s-au cunoscut în 2010, pe platourile de filmare de la Buftea. A durat puțin până să formeze un cuplu, iar acum sunt împreună de 15 ani, dintre care 10 ani ca soț și soție și au împreună trei băieți: Alexandru, Adrian și Andrei.

„Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că intențiile lui sunt serioase, că el era recunoscut ca fiind crai. Și nu știi niciodată când e strategie și când nu la un bărbat”, a declarat vedeta pentru Cancan.

Urmărește-ne pe Google News