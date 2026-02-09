Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani. Cum i-a stricat familia extinsă planurile pe care le avea de ziua lui: „Totuși, mulțumesc!”

Radu Vâlcan și-a sărbătorit duminică, 8 februarie 2026, ziua de naștere. Prezentatorul Insula Iubirii a fost surprins de familia lui, așa că a ținut să le mulțumească public. În plus, el a așternut câteva gânduri la împlinirea a aproape jumătate de secol.
Radu Vâlcan a împlinit 49 de ani, iar Adela Popescu a organizat o escapadă specială lângă București. Inițial, prezentatorul ar fi vrut să stea acasă și să sărbătorească în liniște, lângă soția și copiii lui. Cu toate acestea, actrița a avut alte planuri și i-a făcut o surpriză frumoasă.
„Așa m-a prins 49. Cu capul într-o parte. Cu gânduri, cu frici, cu temeri. Toate, în cealaltă parte. Dar toate, cap la cap, mi-au dat cu plus. Copii minunați, de mămica lor nu mai zic. Nu vreau să mulțumesc, doar sunt recunoscător! Totuși, mulțumesc!”, a scris prezentatorul TV.
Cu toate că ar fi vrut să stea acasă de ziua lui, Radu Vâlcan nu a putut. Soția lui a vrut să marcheze momentul și a găsit locația specială în care să facă acest lucru. Pentru că mersul la munte dura prea mult, iar la Șușani deja este planificată o vacanță, actrița a găsit un refugiu rustic numai bun de petrecut alături de familia extinsă și prietenii.
Ea a postat o fotografie în care apar îmbrățișați, iar Radu Vâlcan ține un tort mân mână. Întreagă experiență a fost una simplă, în care cei doi s-au bucurat de timp cu familia, au mâncat și s-au distrat.
