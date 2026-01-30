Adela Popescu vrea să slăbească pentru următorul sezon Insula Iubirii. Cum arată în costum de baie, la 39 de ani: „Voi fi top model internațional”

Adela Popescu are planuri să se tonifieze și să arate excelent până la următorul sezon al emisiunii Insula Iubirii, prezentat de soțul ei, Radu Vâlcan. Vedeta a publicat mai multe fotografii cu ea în costum de baie și a promis public că se apucă de treabă.

Adela Popescu vrea să arate țiplă în Thailanda, alături de Radu Vâlcan

Adela Popescu și-a propus să slăbească și să facă sport până la următorul sezon al emisiunii Insula Iubirii, care va fi filmat în Thailanda. Ea vrea să își însoțească soțul la filmări, așa că se pregătește să petreacă mult timp pe plajă, în costum de baie.

Citește și: Adela Popescu, dezvăluiri despre al patrulea copil: „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”

Mai mult, actrița a postat câteva fotografii cu ea purtând un costum de baie din două piese, în care se vede că este tonifiată și într-o formă excelentă.

Vedeta a recunoscut că și-a făcut de cap în ultima perioadă când a venit vorba de alimentație și sport, așa că acum vrea să reia disciplina care a dus-o la rezultate excelente care se văd în fotografiile postate.

Citește și: Imagini din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: „Am avut și o provocare”

Adela Popescu are 39 de ani, iar anul acesta în luna octombrie va împlini 40 de ani. Ea a născut 3 copii și cu toate acestea, arată impecabil. Actrița pune accent pe mișcare și sport, lucru care a ajutat-o să se mențină în formă.

Ea i-a promis antrenoarei sale că de data aceasta va lua lucrurile în serios și se va ține de antrenamente.

„N-am fost cea mai cuminte fată în ultimul timp, așa că am primit mustruluiala meritată de la Carmen. Dar i-am promis că tura asta, când merg la filmările soțului în Thailanda, voi fi top model internațional global intergalactic.

De două ori pe săptămână la ea, sport și dietă.

Citește și: Adela Popescu, dezvăluiri despre întoarcerea în televiziune, viața cu trei copii și casa de la Șușani: „N-ar fi dat niciodată nimeni banii pe care i-am dat noi la Șușani” / Exclusiv

Și, mie mi-e frică să nu mă țin de promisiuni în fața ei. Vă întrebați de ce? Pentru că nu o cunoașteți”, a scris Adela Popescu.

Când începe noul sezon Insula Iubirii

În toamna anului trecut, Radu Vâlcan anunța că începe căutarea participanților noului sezon al Insula Iubirii. El a declarat că este nerăbdător pentru sezonul 10 al emisiunii.

Prezentatorul a dezvăluit că filmările în Thailanda durează aproximativ o lună și jumătate, iar producția este extrem de grea, motiv pentru care simte nevoia să își ia o vacanță după. De cele mai multe ori, el și Adela Popescu rămân în Thailanda pentru a petrece timp de calitate împreună.

Citește și: Radu Vâlcan, primele detalii despre noul sezon Insula Iubirii: „Din fericire, am parte și de prezența Adelei” / Exclusiv

„Eu filmez acolo în jur de o lună și jumătate, ceva de genul ăsta, dar filmările nu se termină acolo. Bine, când mă întorc de la Insula Iubirii, într-adevăr recunosc că-mi trebuie un timp, cel puțin mental, să mă recuperez pentru că încă sunt acolo, sunt prezent, în ghilimele, în ceea ce înseamnă Insula Iubirii, motiv pentru care de fiecare dată când mă întorc, am nevoie de o perioadă doar eu cu Adela, cu familia, așa atât”, a spus el.

Urmărește-ne pe Google News