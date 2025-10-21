Ce bilet a primit Adela Popescu de la fiul ei, Alexandru. Actrița a fost emoționată până la lacrimi

Adela Popescu a rămas surprinsă de un bilețel primit de la fiul ei, Alexandru. Actrița a postat pe internet o fotografie cu bilețelul și le-a arătat fanilor ce a putut să îi scrie fiul ei de doar 9 ani.
Adela Popescu, emoționată până la lacrimi de fiul ei
Adela Popescu a avut parte de un moment special în timpul unei ședințe cu părinții la școala fiului ei, Alexandru. Vedeta a împărtășit cu fanii ce i-a scris băiatul ei de 9 anișori.
Adela Popescu a fost surprinsă de un gest extrem de frumos făcut de băiețelul ei de 9 ani. În timp ce participa la ședința cu părinții la școala fiului ei cel mare, actrița a avut parte de o surpriză. Alexandru i-a lăsat un bilețel care a făcut-o pe mama lui să plângă.
Ea a explicat faptul că cei trei băieți își doresc un frate sau o surioară, însă ea și Radu nu se mai gândesc la așa ceva.
„Nu mărim familia, este în regulă, suntem bine. Nu mai avem loc în mașină. Mașină mai mare decât avem nu există decât un autocar. Suntem bine așa. Copiii își mai doresc încă un copil, dar nu este după ei. Să se mulțumească acolo între ei, e foarte bine”, a spus Adela Popescu.
Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton și unul dintre secretele căsniciei lor este timpul petrecut în doi. Mai mult, cei doi își iau timp pentru vacanțe în cuplu, iar copiii au acceptat acest lucru, cu timpul.