Covor roșu, ținute fabuloase și peste 900 de invitați la Premiile Gopo 2026! Cele mai mari nume din cinematografia românească au defilat pe covorul roșu al Teatrului Național din București, cucerind privirile cu ținute spectaculoase, demne de Oscar.

Cum s-au îmbrăcat vedetele la Premiile Gopo 2026

Strălucire, rafinament și o celebrare a artei cinematografice – așa arătat scena Premiilor Gopo 2026, care a marcat cea de-a 20-a ediție. Evenimentul, desfășurat în incinta sălii Ion Caramitru a Teatrului Național I.L. Caragiale din București, a transformat covorul roșu într-un spectacol al eleganței, unde vedetele au demonstrat că pot rivaliza cu cele de la Hollywood.

Monica Bîrlădeanu într-o rochie fuchsia la granița dintre eleganța clasică și modernitate, și Dana Rogoz într-o creație sofisticată ce emană feminitate, au fost doar două dintre vedetele care au întors toate privirile. Alături de ele, Amalia Enache, Adela Popescu, Victoria Raileanu și Andreea Berecleanu au purtat outfituri remarcabile, realizate de designeri români și internaționali de renume, confirmând încă o dată că moda și cinematografia merg mână în mână.

Amalia Enache a întâmpinat vedetele pe covorul roșu

Cu peste 900 de invitați, de la actori și regizori până la personalități media, gala este un moment-cheie pentru celebrarea performanțelor din filmul românesc. Pe covorul roșu, Amalia Enache a întâmpinat vedetele, captând emoțiile și entuziasmul lor înainte de a urca pe scenă.

În centrul atenției s-a aflat și gazda evenimentului, Claudiu Teohari, sau Teo, care, pentru al treilea an consecutiv, a adus umor și energie pe scenă. Cu naturalețea sa caracteristică, Teo a transformat gala într-un moment de neuitat, în care filmul românesc a fost sărbătorit la cel mai înalt nivel. Premiile Gopo 2026 continuă tradiția de a pune în lumină cele mai valoroase producții și talente din industria cinematografică autohtonă, demonstrând că România are cu ce se mândri.

Foto: Dumitru Angelescu, Eli Driu, Instagram

