Home > Modă > Artă la nivel înalt pe covorul roșu Met Gala 2026. Vedetele au impresionat cu ținutele lor extravagante

Artă la nivel înalt pe covorul roșu Met Gala 2026. Vedetele au impresionat cu ținutele lor extravagante

Oana Savin
.  Actualizat 05.05.2026, 11:14
Ca în fiecare an, unele dintre cele mai mari nume din film, modă și muzică au participat la exclusivista Met Gala 2026 de la Muzeul Metropolitan de Artă și au interpretat codul vestimentar în moduri unice și de neuitat. Anul acesta, expoziția Met „Arta Costumelor” și codul vestimentar al serii, „Moda ca Artă” a fost punctul de plecare pentru ansambluri de ținute care au fost artistice, interesante, atent gândite și (în unele cazuri) ceva mai înfiorătoare.

Vedete pe covorul roșu al Met Gala 2026

Majoritatea vedetelor care au pășit pe covorul roșu al Met Gala 2026 au depășit limitele ținutelor convenționale. Printre acestea se numără Heidi Klum, Madonna, Rihanna și Beyonce, care au luat codul vestimentar foarte în serios.

Madonna a sosit la Gala Met 2026 într-o rochie-sleep din satin și dantelă de la Saint Laurent, cu o pelerină enormă din organza, care necesita propriul grup de susținători pentru a o purta, precum și un fel de epavă bântuită pe cap. Aspectul strălucit și nebunesc a fost o odă explicită adusă picturii Leonorei Carrington din 1945, „Ispitele Sfântului Anton, Fragmentul II”.

Hailey Bieber a pășit pe covorul roșu de la Met Gala într-o ținută personalizată Saint Laurent, alcătuită dintr-un corsaj sculptat, turnat în întregime în aur de 24 de karate, cu o fustă diafană în albastrul caracteristic casei de modă. A fost o aluzie la colecția haute couture toamnă/iarnă 1969 a lui Yves Saint Laurent, în care designerul l-a cooptat pe artistul și sculptorul francez Claude Lalanne pentru a crea o pereche de platoșe modelate anatomic.

Teyana Taylor a apărut pe covorul roșu de la Met Gala într-o rochie Tom Ford cu franjuri, completată de o coafură asortată, legănată.

„Pare că se topește pe măsură ce mă mișc”, a spus ea.

Kate Moss a ales, de data aceasta, simplitatea. Modelul a ales o rochie lungă neagră transparentă Saint Laurent, un ruj roșu Charlotte Tilbury și diamante antice, de la A La Vieille Russie din New York.

Beyoncé a avut una dintre cele mai remarcabile ținute ale serii. Vedeta a purtat o rochie nude, creată de Olivier Rousteing, acoperită cu cristale într-un motiv schelet, până la mâini, pe care a asortat-o ​​cu o pelerină enormă cu pene albastre și albe, o coafură cu cristale și sute de carate de diamante Chopard.

În timp ce multe vedete au fost alături de partenerii lor pe covorul roșu, altele au ales să-și aibă copiii alături.

Copreședinta Beyoncé și soțul ei, Jay-Z, au adus-o și pe fiica lor adolescentă, Blue Ivy Carter, în vârstă de 14 ani. Se pare că Blue Ivy știe nu doar cum să domine scena, ci și covorul roșu. Cu siguranță este cea mai tânără participantă a serii, încălcând regula limită de vârstă de 18 ani impusă de eveniment.

Nicole Kidman i-a urmat exemplul lui Beyonce aducându-și și fiica adolescentă. După divorțul de Keith Urban, actrița a zâmbit alături de Sunday Rose, în vârstă de 17 ani.

Deși nu au apărut împreună pe covorul roșu, Kate Moss și fiica ei de 23 de ani, Lila Moss, au participat amândouă la Gala Met 2026. Lila îi calcă pe urme mamei sale ca model, aceasta debutând pe podium în 2021 la Săptămâna Modei de la Paris.

