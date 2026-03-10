Ținutele spectaculoase ale vedetelor la Paris Fashion Week 2026. Margot Robbie, Emily Ratajkowski și Oprah au oferit show-ul din primele rânduri

Un spectacol al modei la Paris: Matthieu Blazy a dezvăluit colecția Chanel toamnă 2026 într-un decor tematic impresionant. Vedete ca Margot Robbie, Teyana Taylor și Oprah au strălucit în ținute spectaculoase, redefinind eleganța franceză, la Paris Fashion Week.

Vedetele cuceresc Parisul la show-ul Chanel Fall 2026

Parisul a fost scena unei revoluții couture, unde designerul Matthieu Blazy a dezvăluit colecția Chanel toamnă 2026, redefinind codurile clasice ale casei de modă. Decorul? O reinterpretare îndrăzneață: Grand Palais a fost transformat într-un șantier de construcții artistic, cu macarale colorate uriașe, simbolizând „lucrările în progres”.

Blazy este deja cunoscut pentru abordările sale spectaculoase, reușind anterior să transforme o stație de metrou abandonată din New York într-un podium impresionant.

Dar nu doar colecția a fost sub lumina reflectoarelor. Invitații de pe primul rând au transformat evenimentul într-o paradă glamour. Margot Robbie, cu o coafură bob proaspăt dezvăluită, a atras toate privirile într-un top transparent și pantaloni vaporoși din colecția de primăvară haute couture 2026.

Alături de ea, Teyana Taylor a strălucit în stilul său inconfundabil, iar Lily-Rose Depp a șocat într-un ansamblu complet animal print din linia Métiers d’Art.

Printre celelalte prezențe strălucitoare s-au numărat Jennie, care a îndrăznit cu un costum din plasă transparentă, Oprah, Kylie Minogue și artista britanică Olivia Dean.

Emily Ratajkowski, aproape goală la show-ul Loewe

Emily Ratajkowski a fost o apariție memorabilă la show-ul Loewe din cadrul Paris Fashion Week, desfășurat vineri la Château de Vincennes.

Renumitul model de 34 de ani a atras toate privirile purtând o ținută îndrăzneață: fără top, doar cu un pulover bleumarin înfășurat pe umeri pentru a-și păstra modestia. Look-ul său minimalist a fost completat de o pereche de pantaloni eleganți, pantofi cu toc, o geantă supradimensionată și ochelari de soare stilizați.

Show-ul Loewe a fost un adevărat spectacol al modei și eleganței, reușind să atragă vedete din diverse domenii. Julia Garner, cunoscută din serialul „Ozark”, a fost remarcată într-un sacou de piele neagră, în timp ce Sissy Spacek, actrița premiată cu Oscar, a impresionat prin aspectul său tineresc, purtând părul liber pe umeri.

Printre oaspeți s-au numărat și Sarah Pidgeon, care a optat pentru un look parizian chic și actorul britanic David Jonsson într-un outfit din piele.

Anna Wintour a fost prezentă la mai multe prezentări, precum Prêt-à-Porter, Balmain și Tom Ford.

Sursă foto: Profimedia

