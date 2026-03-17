Jaden Smith, cu o geantă în formă de casă, la Paris Fashion Week. Accesoriul este evaluat la suma de 47.000 dolari

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Jaden Smith continuă să surprindă lumea modei și a artei cu alegerile sale excentrice. Actorul și rapperul de 27 de ani a atras toate privirile la Paris Fashion Week, unde a prezentat o geantă unică în formă de casă, creată de Louis Vuitton.

Jaden Smith, cu o geantă în formă de casă, în valoare de 47.000 dolari

Într-un TikTok distribuit de Vogue, fiul lui Will Smith a oferit o privire detaliată asupra accesoriului spectaculos.

„Avem un balcon pe ea, avem o bufniță pe ea. Este extrem de detaliată. Toată lumea a muncit incredibil”, a declarat el.

Geanta, care costă 47.000 de dolari conform site-ului Louis Vuitton Hong Kong, este o replică miniaturală a Maison d’Asnières, casa emblematică a brandului situată în suburbia pariziană Asnières-sur-Seine.

Clădirea, achiziționată de fondatorul Louis Vuitton în 1859, rămâne o sursă de inspirație pentru designerii contemporani ai casei, precum Nicolas Ghesquière și Pharrell Williams, potrivit Architectural Digest.

Cum a arătat ținuta artistului

Jaden Smith a ales o ținută all-black pentru a lăsa geanta să fie în centrul atenției. El a purtat o bluză cu tiv ascuțit, pantaloni plisati, o jachetă scurtă din piele și cizme negre, completate de ochelari de soare și bijuterii discrete. Apariția sa sofisticată și geanta deosebită au făcut valuri la eveniment.

Nu este prima dată când Jaden Smith optează pentru accesorii inspirate din arhitectură. La premiile Grammy din 2025, el a uimit publicul cu o piesă de artă—o pălărie extravagantă în formă de castel transilvănean, creată de Abodi.

Designerii au descris piesa pe Instagram ca fiind „o combinație între eleganța misterioasă a Transilvaniei și un design modern inspirat de istoria regiunii și legendele vampirilor”.

La aceeași ceremonie, sora lui Jaden, Willow Smith, a avut o apariție la fel de notabilă. Cântăreața de 25 de ani a purtat un sutien negru cu cristale și pantaloni scurți asortați, creați de Fleur du Mal, împreună cu un palton lung semnat Alexander McQueen. Look-ul său a fost completat de sandale cu platformă, inele și grillz metalici, dintre care unul verde, pe dintele din față.

Misiunile sociale ale lui Jaden Smith

Pe lângă excentricitățile sale, Jaden Smith își folosește influența pentru a sprijini comunitățile vulnerabile. Într-un TikTok postat pe 14 februarie 2026, el a vorbit despre planurile sale de a construi un spațiu pe Skid Row din Los Angeles, unde să ofere mese gratuite persoanelor fără adăpost.

„Visul meu este să am un loc unde să pot da mâncare gratuită în fiecare zi: mic dejun, prânz, cină. Vreau să creez locuri de muncă și să aduc o vibrație pozitivă. Acesta este visul meu pe termen lung”, a spus el, citat de People.

Inițiativa I Love You Restaurant, lansată de Jaden în 2019, a început cu un food truck care distribuia mese vegane gratuite. Non-profitul își propune să ofere acces la opțiuni alimentare sănătoase pentru toți, indiferent de situația financiară, și să răspândească dragoste, pace și bucurie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jaden Smith la Paris Fashion Week

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News