Sebastian Stan (43 de ani) se pregătește să devină tată pentru prima dată, potrivit informațiilor publicate de TMZ. Actorul de la Hollywood și partenera sa, Annabelle Wallis (41 de ani), așteaptă un copil, vestea venind la aproape doi ani după ce cei doi și-au făcut publică relația.

Cuplul, cunoscut pentru discreția sa, nu a confirmat oficial informația, însă surse apropiate spun că preferă să păstreze detaliile despre sarcină departe de ochii publicului.

Un cuplu discret, o veste ținută sub tăcere

Annabelle Wallis și Sebastian Stan au fost văzuți pentru prima dată împreună în 2022, în timpul unei vacanțe în Grecia. De atunci, cei doi au apărut rar în public și au evitat să vorbească despre viața lor personală.

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, Sebastian explica motivul pentru care își protejează intimitatea: „Simt că este foarte greu în zilele noastre să mai ai parte de orice fel de intimitate.” Actorul a subliniat atunci că relația lor „nu este ceva despre care vreunul dintre noi vorbește public”.

Potrivit TMZ, cei doi viitori părinți au ales să nu dezvăluie data nașterii sau sexul copilului.

Un an plin pentru amândoi

Atât Sebastian Stan, cât și Annabelle Wallis au un an încărcat pe plan profesional. Actorul româno-american se pregătește pentru lansarea a două filme importante, Fjord și Avengers: Doomsday, producții care îl vor readuce în atenția publicului global.

Annabelle Wallis, cunoscută pentru rolurile din Peaky Blinders și The Tudors, va apărea alături de Jason Statham în filmul de acțiune Mutiny, programat pentru lansare în luna august.

Annabelle Wallis a devenit celebră pentru interpretarea lui Grace Burgess în Peaky Blinders, iar anterior a jucat-o pe Jane Seymour în drama istorică The Tudors. Sebastian Stan și-a câștigat notorietatea în 2007, când l-a interpretat pe Carter Baizen în Gossip Girl, alături de actori precum Blake Lively.

Sebastian Stan a câștigat primul său Glob de Aur pentru Cel mai bun actor într-un film de comedie/musical, datorită rolului principal din filmul „A Different Man”.

Premiul a fost acordat în cadrul Galei Globurilor de Aur 2025, unde actorul de origine română a concurat cu nume importante precum Jesse Eisenberg, Hugh Grant, Gabriel LaBelle, Jesse Plemons și Glen Powell.

Filmul „A Different Man” i-a adus lui Stan aprecierea criticilor pentru transformarea radicală și interpretarea intensă, iar victoria marchează o etapă majoră în cariera lui, după ce în 2023 fusese doar nominalizat pentru rolul din „Pam & Tommy”.

