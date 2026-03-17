David Pușcaș, acuzații dure la adresa lui Silviu Dumitriade: „Mă punea să stau în genunchi în fața lui"

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, face acuzații șocante la adresa lui Silviu Dumitriade. Invitat într-un podcast, tânărul a afirmat că, în perioada copilăriei, a primit diferite pedepse, fiind umilit de soțul artistei.

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, aduce din nou în prim-plan povestea relației tensionate din sânul familiei sale adoptive. Invitat în cadrul podcastului „Face to Face” găzduit de Bianca Drăgan, tânărul de 29 de ani a făcut o serie de declarații șocante despre tratamentele la care ar fi fost supus în copilărie de către Silviu Dumitriade, soțul mamei sale adoptive.

„Ca pe un câine mă tratau!”, a declarat David Pușcaș, referindu-se la modul în care a fost tratat de Silviu Dumitriade în perioada în care locuia împreună cu el și cu Luminița Anghel.

Mai mult, tânărul susține că, în momentele tensionate, soțul mamei sale îl obliga să stea în genunchi în fața sa.

„Silviu mă punea să stau în genunchi în fața lui. N-am mai spus la nimeni. Când mă certa sau era o situație, mă punea să stau în genunchi în fața lui”, a declarat acesta în cadrul podcastului.

Bianca Drăgan, gazda emisiunii, l-a întrebat dacă aceste episoade erau izolate sau obișnuite, iar răspunsul lui David Pușcaș a fost clar: „Da, în sufragerie mă punea, efectiv mă obliga să stau în genunchi când mă certam cu mama. Și vreau să mi le facă acum, la 29 de ani, să vedem dacă are tupeu!”

Punctul de vedere al Luminiței Anghel

Aceasta nu este prima dată când David Pușcaș vorbește despre relația dificilă cu familia sa adoptivă, însă acuzațiile actuale au stârnit un val de reacții.

Contactată de Click pentru un punct de vedere, Luminița Anghel a refuzat să comenteze subiectul.

„Nu mă interesează subiectul. Nu am de declarat nimic”, a spus artista.

Lumința Anghel, despre problemele avute cu fiul adoptiv

În contextul acestor acuzații, Luminița Anghel a vorbit în trecut despre propriile experiențe alături de David Pușcaș. Într-un interviu acordat în 2024 în podcastul lui Cătălin Măruță, artista a descris relația dificilă cu fiul adoptiv și a dezvăluit că acesta a avut un comportament problematic.

„Acum doi ani, când ne-a trimis mesaj, pe WhatsApp, cu amenințare la viața mea şi a soţului meu, am făcut plângere la poliție pentru a ne proteja pe mine şi pe familia mea şi, mai ales, pe copilul meu. Şi n-am ieşit în presă. O spun acum, prima dată”, a declarat ea atunci.

Luminița Anghel a adăugat că a ales să nu vorbească public despre aceste situații pentru a nu-i afecta imaginea lui David Pușcaș pe viitor.

„Pentru că am crezut că-şi va reveni. Pentru că am crezut că-i fac rău, că-i leg de coadă nişte tinichele care îi vor face rău la angajare, dar el nu vrea să se angajeze, nu vrea să muncească. El sfidează pe toată lumea”, a mai spus ea.

