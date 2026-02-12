David Pușcaș, noi acuzații la adresa Luminiței Anghel. Războiul escaladează: „Mi-a pregătit dosarul mama! Se răzbună pe mine!”

Scandalul dintre David Pușcaș și mama sa adoptivă, Luminița Anghel, a reizbucnit cu forță, după ce tânărul susține că artista ar fi deschis împotriva lui un dosar penal. David afirmă că a fost luat prin surprindere de citația primită de la Judecătoria Buftea și că acuzațiile formulate ar avea scopul de a-l îndepărta definitiv din viața ei.

Citație la ușă și acuzații de amenințare și hărțuire

Potrivit declarațiilor făcute pentru cancan.ro, David Pușcaș spune că a aflat de existența unui dosar penal abia după ce poliția ar fi venit la ușa lui, iar ulterior a primit o citație oficială. Tânărul susține că acuzațiile sunt extrem de grave și că l-au afectat puternic.

„Prima oară a venit poliția la mine la ușă, dar eu nu am răspuns. Apoi am primit o citație. Mi s-a făcut rău, s-a învârtit camera cu mine când am fost informat de la Judecătoria Buftea. Un capăt de acuzare este amenințarea, am plângere penală făcută pe amenințare și mai este pentru hărțuire”, a declarat David Pușcaș.

David spune că Luminița Anghel ar vrea să-l elimine din viața ei

David afirmă că demersurile legale ar fi fost inițiate chiar de Luminița Anghel, iar scopul ar fi acela de a-l scoate complet din viața ei, inclusiv din drepturile de moștenire. El spune că a fost nevoit să își caute avocat pentru a face față situației.

„Mi-a pregătit dosarul mama. Am cerut în stânga și în dreapta un avocat, acum am pe cineva care mă reprezintă. Vrea să mă scoată de la moștenire, să nu moștenesc nimic, dar mi-a zis și avocatul că este foarte greu ce face ea. Nu știu, mă pedepsește și nu știu de ce vrea să îmi facă rău”, a spus el.

Tânărul susține că la mijloc ar fi vorba de bani și de temerile actualului soț al Luminiței Anghel. David afirmă că artista ar încerca să rupă orice legătură legală cu el.

„Îi e frică soțului ei că trebuie să îmi lase o parte din bani. Se răzbună pe mine mama pentru că am tupeul să vorbesc și că am povestit real ceea ce s-a întâmplat. Vrea să iasă din certificatul meu de naștere. Îi tremură chiloțeii soțului ei că o să am partea mea de avere de 25%”, a declarat David Pușcaș, pentru aceeași sursă.

Dosarul penal îi afectează viitorul

David Pușcaș descrie o situație dramatică, susținând că mama sa adoptivă, Luminița Anghel, ar încerca să îi distrugă complet viața. Tânărul afirmă că dosarul penal deschis pe numele lui nu este doar o acțiune legală, ci o lovitură menită să-l afecteze profund, atât personal, cât și profesional. Spune că a fost deja greu pentru el să își găsească un loc de muncă, iar apariția numelui său într-un astfel de dosar îi închide și ultimele uși:

„Vrea să îmi distrugă viața și să îmi facă rău public. Oricum mi-a distrus viața și vrea să mi-o distrugă și mai tare. Oricum am dosar penal deschis că am avut curajul să spun că m-a folosit fizic, psihic și că m-a folosit. Vă dați seama, am dosar penal deschis, unde mă mai angajez eu acum?”

David insistă că are dreptul să își spună povestea și că nu va fi redus la tăcere, indiferent de presiuni. El o acuză pe mama sa că s-ar fi folosit de el și de sora lui pentru imagine, iar acum ar face tot posibilul să îl îndepărteze definitiv.

Foto – Facebook / Capturi video

