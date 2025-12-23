Ce băiat mare și frumos are Luminița Anghel. Filip a împlinit 14 ani. „Nu ştiu când au trecut toți anii aştia!”

Luminița Anghel a avut parte de un moment special: fiul ei, Filip, a împlinit 14 ani. Artista a marcat aniversarea cu un mesaj emoționant, în care a vorbit despre cât de repede trece timpul și despre primele preocupări ale adolescenței, precum dorința de a avea buletin.

Mesajul Luminiței Anghel pentru fiul ei

Pentru Luminița Anghel, aniversarea fiului ei a venit cu un val de amintiri și sentimente puternice. Artista a mărturisit că timpul a trecut mult prea repede, iar Filip a crescut aproape fără să-și dea seama. În mesajul ei, cântăreața a făcut referire și la entuziasmul adolescentului pentru obținerea buletinului, un moment important pentru orice tânăr.

„Nu ştiu când au trecut toți anii aştia şi de ce atâta disperare pentru buletin… Vine Crăciunul! La mulți ani, suflet frumos şi bun și chiar dacă te grăbeşti să creşti… noi știm că toate la rândul lor. Te iubim!” – a transmis artista.

Luminița Anghel, mândră de performanțele școlare ale lui Filip

În vară, Luminița Anghel a vorbit cu mândrie despre rezultatele școlare ale fiului ei. Artista, în vârstă de 56 de ani, a publicat atunci un mesaj emoționant, după ce Filip a încheiat clasa a șaptea cu media 10. Cântăreața și-a exprimat recunoștința pentru efortul și seriozitatea lui.

„Am ajuns și în acest moment. Sfârșit de clasa a șaptea cu premiul 1, media 10 și coroniță. Al treilea an la rând! Ai muncit tot anul pentru asta și pentru celelalte diplome la engleza, franceza, biologie si religie. Îți mulțumim pentru cât de minunat ești, de consecvent, determinat și corect! Suntem cei mai fericiți părinți. Mulțumim!”, a scris Luminița Anghel în mediul online.

Luminița Anghel nu mai ține legătura cu fiul adoptiv

Filip este copilul Luminiței Anghel din căsnicia pe care artista o are cu Silviu Dumitriade, partenerul ei de viață din 2011. Pentru Silviu, acesta este al treilea mariaj, în timp ce pentru cântăreață este al treilea capitol important din viața personală.

În trecut, Luminița Anghel a mai fost căsătorită de două ori. Prima ei căsnicie, cu Dragoș Anghel, a durat aproximativ doi ani și jumătate. Ulterior, între 1998 și 2003, a fost soția lui Marcel Pușcaș. În acea perioadă, artista l-a adoptat pe David și a avut grijă timp de cinci ani de o fetiță, Maria, aflată în plasament.

Relațiile cu cei doi copii nu mai există astăzi. În cazul Mariei, mama biologică a revenit în viața ei și a cerut să-și recapete drepturile, deși, potrivit Luminiței Anghel, se confrunta cu probleme de sănătate și dificultăți financiare. În ceea ce-l privește pe David, artista spune că a fost nevoită să se distanțeze după ce acesta ar fi manifestat comportamente agresive față de Maria și chiar față de Filip.

David Pușcaș a respins acuzațiile și a afirmat că reacțiile sale violente nu au vizat niciodată copiii, ci doar pe mama lui adoptivă și obiecte din casă.

După ce a fost criticată că ar fi tratat diferit copiii din viața ei, Luminița Anghel a ales să își explice punctul de vedere în podcastul „Acasă la Măruță”, unde a vorbit deschis despre experiențele dificile prin care a trecut. Pentru a evita comentariile negative, artista a decis să dezactiveze secțiunea de comentarii la postarea dedicată lui Filip.

