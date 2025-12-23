  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Ce băiat mare și frumos are Luminița Anghel. Filip a împlinit 14 ani. „Nu ştiu când au trecut toți anii aştia!”

Ce băiat mare și frumos are Luminița Anghel. Filip a împlinit 14 ani. „Nu ştiu când au trecut toți anii aştia!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Luminița Anghel a avut parte de un moment special: fiul ei, Filip, a împlinit 14 ani. Artista a marcat aniversarea cu un mesaj emoționant, în care a vorbit despre cât de repede trece timpul și despre primele preocupări ale adolescenței, precum dorința de a avea buletin.

Mesajul Luminiței Anghel pentru fiul ei

Pentru Luminița Anghel, aniversarea fiului ei a venit cu un val de amintiri și sentimente puternice. Artista a mărturisit că timpul a trecut mult prea repede, iar Filip a crescut aproape fără să-și dea seama. În mesajul ei, cântăreața a făcut referire și la entuziasmul adolescentului pentru obținerea buletinului, un moment important pentru orice tânăr.

„Nu ştiu când au trecut toți anii aştia şi de ce atâta disperare pentru buletin… Vine Crăciunul! La mulți ani, suflet frumos şi bun și chiar dacă te grăbeşti să creşti… noi știm că toate la rândul lor. Te iubim!” – a transmis artista.

Luminița Anghel, mândră de performanțele școlare ale lui Filip

În vară, Luminița Anghel a vorbit cu mândrie despre rezultatele școlare ale fiului ei. Artista, în vârstă de 56 de ani, a publicat atunci un mesaj emoționant, după ce Filip a încheiat clasa a șaptea cu media 10. Cântăreața și-a exprimat recunoștința pentru efortul și seriozitatea lui.

Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Recomandarea zilei
anghel luminita2IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 15)

„Am ajuns și în acest moment. Sfârșit de clasa a șaptea cu premiul 1, media 10 și coroniță. Al treilea an la rând! Ai muncit tot anul pentru asta și pentru celelalte diplome la engleza, franceza, biologie si religie. Îți mulțumim pentru cât de minunat ești, de consecvent, determinat și corect! Suntem cei mai fericiți părinți. Mulțumim!”, a scris Luminița Anghel în mediul online.

Citeşte şi: Cu ce bărbați s-a iubit Luminița Anghel. Artista s-a căsătorit de trei ori și a trecut prin două divorțuri

Nicușor Dan a făcut anunțul momentului, după ce a stat de vorbă 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni. Ce a anunțat președintele, în urmă cu câteva momente
Nicușor Dan a făcut anunțul momentului, după ce a stat de vorbă 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni. Ce a anunțat președintele, în urmă cu câteva momente
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Cum a aflat David Pușcaș că a fost adoptat de Luminița Anghel: „Nu i-am spus eu. Cred că avea 8-9 ani”

Citeşte şi: Luminița Anghel, noi dezvăluiri despre adopția lui David Pușcaș: „A fost conform primului sentiment de compasiune”. De ce a decis să îl mute pe fiul adoptat într-o garsonieră

Citeşte şi: Luminița Anghel a spus de ce a rupt legătura cu fiul adoptiv, David Pușcaș: „Am trăit un coșmar. Avea reacții violente. Se automutila”

Luminița Anghel nu mai ține legătura cu fiul adoptiv

Filip este copilul Luminiței Anghel din căsnicia pe care artista o are cu Silviu Dumitriade, partenerul ei de viață din 2011. Pentru Silviu, acesta este al treilea mariaj, în timp ce pentru cântăreață este al treilea capitol important din viața personală.

În trecut, Luminița Anghel a mai fost căsătorită de două ori. Prima ei căsnicie, cu Dragoș Anghel, a durat aproximativ doi ani și jumătate. Ulterior, între 1998 și 2003, a fost soția lui Marcel Pușcaș. În acea perioadă, artista l-a adoptat pe David și a avut grijă timp de cinci ani de o fetiță, Maria, aflată în plasament.

Relațiile cu cei doi copii nu mai există astăzi. În cazul Mariei, mama biologică a revenit în viața ei și a cerut să-și recapete drepturile, deși, potrivit Luminiței Anghel, se confrunta cu probleme de sănătate și dificultăți financiare. În ceea ce-l privește pe David, artista spune că a fost nevoită să se distanțeze după ce acesta ar fi manifestat comportamente agresive față de Maria și chiar față de Filip.

David Pușcaș a respins acuzațiile și a afirmat că reacțiile sale violente nu au vizat niciodată copiii, ci doar pe mama lui adoptivă și obiecte din casă.

După ce a fost criticată că ar fi tratat diferit copiii din viața ei, Luminița Anghel a ales să își explice punctul de vedere în podcastul „Acasă la Măruță”, unde a vorbit deschis despre experiențele dificile prin care a trecut. Pentru a evita comentariile negative, artista a decis să dezactiveze secțiunea de comentarii la postarea dedicată lui Filip.

Foto – Facebook / Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Imagini rare cu fiica Nicoletei Luciu, care nu a mai apărut în public de când era mică. Cum arată Kim la 14 ani
Fanatik
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
GSP.ro
Anamaria Prodan revine pe micile ecrane! Ce rol va avea impresara în noul show de pe Antena 1
Anamaria Prodan revine pe micile ecrane! Ce rol va avea impresara în noul show de pe Antena 1
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Redactia.ro
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Citește și...
Violență, foame, abuzuri rasiale. Povestea tristă a vieții celui mai rapid om din România
Se pune sau nu ou în compoziția de sarmale? Răspunsul bucătarilor
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum previi căderea acelor de brad. Soluția pe care trebuie să o aplici înainte de a-l împodobi
Victoria Beckham a dezvăluit că suferă de discalculie. Cum a afectat-o boala: „Am fost agresată fizic și psihic la școală”
De ce au divorțat Diana Bart și Mihai Dumitrescu: „Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”
Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Războinicilor de la „Survivor” România. Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, revine în televiziune după „Power Couple”
Pârtii de schi de vis
Oana Mizil a plecat din țară împreună cu fetița ei, fără acordul lui Marian Vanghelie!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Victoria Beckham a dezvăluit că suferă de discalculie. Cum a afectat-o boala: „Am fost agresată fizic și psihic la școală”
Victoria Beckham a dezvăluit că suferă de discalculie. Cum a afectat-o boala: „Am fost agresată fizic și psihic la școală”
De ce au divorțat Diana Bart și Mihai Dumitrescu: „Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”
De ce au divorțat Diana Bart și Mihai Dumitrescu: „Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Kim Basinger era de o frumusețe răpitoare în tinerețe, însă trebuie să vezi cum arată acum, la 72 de ani! Celebra actriță este greu de recunoscut. Foto
Kim Basinger era de o frumusețe răpitoare în tinerețe, însă trebuie să vezi cum arată acum, la 72 de ani! Celebra actriță este greu de recunoscut. Foto
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Războinicilor de la „Survivor” România. Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, revine în televiziune după „Power Couple”
Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Războinicilor de la „Survivor” România. Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, revine în televiziune după „Power Couple”
Lorena Tonciu, sora Andreei Tonciu, s-a despărțit de iubit. "Fiecare își face propriile alegeri!"
Lorena Tonciu, sora Andreei Tonciu, s-a despărțit de iubit. "Fiecare își face propriile alegeri!"
Cum arăta Cătălin Bordea în copilărie: „Eram scos la colindat pentru efectul de milă”. Actorul a fost crescut de bunică, după ce a fost abandonat de părinți
Cum arăta Cătălin Bordea în copilărie: „Eram scos la colindat pentru efectul de milă”. Actorul a fost crescut de bunică, după ce a fost abandonat de părinți
Oana Mizil a plecat din țară cu fiica ei, Maria, după reacțiile violente ale lui Marian Vanghelie
Oana Mizil a plecat din țară cu fiica ei, Maria, după reacțiile violente ale lui Marian Vanghelie
Observator News
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
Libertatea pentru Femei
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Semnul neașteptat de demență pe care îl poți observa chiar la duș sau în baie
Semnul neașteptat de demență pe care îl poți observa chiar la duș sau în baie
Horoscop 23 decembrie. Norocul schimbă regulile jocului: 4 zodii au parte de surprize, bani și sincronicități
Horoscop 23 decembrie. Norocul schimbă regulile jocului: 4 zodii au parte de surprize, bani și sincronicități
Statul intră în alertă: reguli noi pentru gestionarea epidemiilor în România
Statul intră în alertă: reguli noi pentru gestionarea epidemiilor în România
Zi liberă pentru o boală ignorată ani la rând: Senatul face un pas important pentru femei
Zi liberă pentru o boală ignorată ani la rând: Senatul face un pas important pentru femei
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Dragoste dincolo de camere! Cupluri celebre de actori turci care s-au îndrăgostit pe platourile de filmare – unele s-au căsătorit, altele s-au despărțit dramatic
Dragoste dincolo de camere! Cupluri celebre de actori turci care s-au îndrăgostit pe platourile de filmare – unele s-au căsătorit, altele s-au despărțit dramatic
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton