Luminița Anghel, noi dezvăluiri despre adopția lui David Pușcaș: „A fost conform primului sentiment de compasiune”. De ce a decis să îl mute pe fiul adoptat într-o garsonieră

Luminița Anghel (56 ani) a făcut noi dezvăluiri despre adopția lui David Pușcaș și despre viața ei alături de băiatul pe care l-a adoptat și cu care se află în conflict de mai mulți ani. Artista a vrut să facă câteva precizări cu privire la motivul pentru care a decis să îl mute pe David într-o garsonieră, după ce a împlinit vârsta de 18 ani.

Luminița Anghel, noi dezvăluiri despre adopția lui David Pușcaș

Luminița Anghel l-a adoptat pe David Pușcaș pe vremea când el avea doar 2 ani. De atunci, artista l-a crescut ca pe propriul său copil, însă, din cauza faptului că acesta a început să aibă ieșiri violente, după ce a împlinit 18 ani și a luat examenul de Bacalaureat, cântăreața a decis să îl mute într-o garsonieră.

După ce a fost acuzată că și-a dat copilul afară din casă, Luminița Anghel a vrut să clarifice lucrurile și să explice cum s-a întâmplat, de fapt, totul.

„Nu a fost dat afară din casă, a fost mutat la 18 ani, după ce i-a dat Bacalaureatul. Până la 18 ani s-au și întâmplat toate aceste nenorociri și toate aceste violențe verbale și fizice, amenințări cu moartea, își desena mormântul și lăsa foaia A4 pe biroul lui când pleca la școală”, a povestit ea în emisiunea „La Măruță”.

De asemenea, Luminița Anghel a precizat că i-a plătit lui David și o școală de hair styling pentru ca acesta să își poată găsi ușor de lucru întrucât nu îi plăcea să meargă la cursuri și să învețe.

„Eu până la 18 ani am fost mamă cu trup și suflet, crezând că totul se va schimba. Când l-am mutat, după ce a terminat clasa a 12-a, el în paralel a făcut și acea școală de hair styling pe care am plătit-o special ca să aibă un loc de muncă când termină liceul, fiind ferm convinsă că nu se va putea pune problema unor studii superioare pentru că el nici la școala normală nu se ducea, era tot timpul pe drumuri. L-am mutat într-o garsonieră, plătită de mine. Nu a fost dat afară din casă, el a fost mutat cu bună știință, cu bagaj, frumos elegant, într-o garsonieră dintr-o casă cu doi oameni în vârstă care sunt martori”, a povestit artista.

De ce a decis artista să îl adopte pe David Pușcaș

În același timp, Luminița Anghel a explicat și de ce a decis să îl adopte pe David. Ea a precizat că nu a cerut niciun sfat înainte și nu s-a consultat cu nimeni, alegând să salveze viața unui copil.

„În tinerețea mea, că l-am adoptat tânără, nu m-am gândit că voi adopta un copil, mi-am dorit propriul meu copil, știind că pot face copii. Am spus instinctiv în sensul că, atunci când eu am fost la casa de copii din sectorul 1, unde am văzut-o pe Helga prima dată, a fost conform primului sentiment de compasiune pe care l-am avut pentru copiii care trăiau în centrul de plasament. Din milă și gândindu-mă că aș putea să salvez viața unui copil, acolo unde mănâncă o gură mâncau și trei. Asta a fost în sufletul meu când am făcut așa gest. Nu m-am sfătuit cu părinții, nu m-am sfătuit cu prietenii, sau cu cineva din protecția copilului să îmi dea un sfat. Eu am făcut asta pentru că am iubit toată viața mea copiii. Și că nu m-am gândit nicio clipă că am putea ajunge aici, am vrut să îi salvez viața unui copil din sistem”, a mai spus Luminița Anghel.

De asemenea, artista a dezvăluit că a mers cu David Pușcaș la psiholog, în încercarea de a-i vindeca comportamentul agresiv. Atunci, medicul a spus că nu îl poate ajuta pentru că băiatul trăia într-o lume imaginară și nu în cea reală.

„L-am dus și la un psiholog pentru că am crezut că se poate trata comportamentul lui atât de agresiv și de deviant pentru că minciuna asta despre care vorbeam era dusă la extrem legată de cel mai simplu lucru. Era non stop, indiferent pe ce subiect. Și am vrut să tratez acest lucru, nu s-a putut trata. Domnul psiholog mi-a zis că el trăiește într-o lume imaginară, că vorbim cu un copil care nu spune adevărul nicio clipă la terapie”, a mai spus Luminița Anghel în emisiunea lui Cătălin Măruță.

