Cum a aflat David Pușcaș că a fost adoptat de Luminița Anghel: „Nu i-am spus eu. Cred că avea 8-9 ani”

Luminița Anghel a dezvăluit cum a aflat fiul ei adoptiv, David Pușcaș, că a fost adoptat, dar și care a fost reacția lui.

De la cine a aflat David Pușcaș că era adoptat de Luminița Anghel

După ani în care a fost criticată de fiul adoptiv pentru modul în care l-a crescut, Luminița Anghel (56 deani) și-a deschis sufletul în podcastul „Acasă la Măruță”, unde a povestit prin ce a trecut din cauza lui. Printre multe altele, cântăreața a dezvăluit cum a aflat David Pușcaș că era adoptat.

„Nu i-am spus eu. Evelyn Badea a zis într-o emisiune. Absolut întâmplător. Ea a vurt să facă un bine. Eu am fost foarte supărată. N-am vrut să mai aud de ea în viața mea. Ea de fapt mă lăuda că am făcut un gest filantrop. El era cu mine când am văzut o parte din emisiune și a prins chestia asta în hotel la un eveniment la care eu am cântat”, a povestit Luminița Anghel, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Citește și: Luminița Anghel a spus de ce a rupt legătura cu fiul adoptiv, David Pușcaș: „Am trăit un coșmar. Avea reacții violente. Se automutila”

Cum a reacționat David Pușcaș după ce a aflat că era adoptat

În continuarea podcastului, cântăreața a spus că David nu a vorbit tot drumul spre casă în mașină și că a avut o reacție foarte urâtă odată ajuns acasă.

„N-a zis nimic atunci. A tăcut tot drumul. Mi s-a părut foarte ciudat. Eu n-am făcut legătura. El a auzit și s-a blocat. Era mititel. Era imediat după divorț. Cred că avea 8-9 ani. Cert este că a înțeles. Acasă a avut o reacție foarte urâtă, în camera lui. S-a ținut cu mâna de birou, a început să tremure, să plângă. Mi-am dat seama ce s-a întâmplat, de-aia am fost foarte supărată pe Evelyn”, a mai relatat artista, pentru sursa citată.

Citește și: Cum a reacționat David Pușcaș când a aflat că Luminița Anghel a rămas însărcinată cu fiul biologic, Filip: „El era foarte mare”

Ce i-a spus Luminița Anghel lui David Pușcaș după ce băiatul a aflat că ea nu era mama lui biologică

După ce David a aflat vestea că era adoptat, Luminița Anghel l-a asigurat că acest lucru nu schimbă cu nimic relația lor.

„L-am luat în brațe și am zis că asta nu face diferența la nimic. El este copilul meu în continuare. Nu se va schimba nimic. Și nu s-ar fi schimbat nimic niciodată dacă el nu începea să aibă acest comportament absolut deviant și să-mi pună mie viața în pericol, și viața lui Filip în pericol”, a mai spus solista.

Luminița Anghel îl acuză pe David Pușcaș că a fost violent cu frații mai mici, Măriuca, fetița pe care cântăreața a crescut-o în plasament vreme de 5 ani, și Filip (13 ani), fiul ei biologic din actualul mariaj cu Silviu Dumitrade.

David Pușcaș se apără spunând că, într-adevăr, a avut „crize”, dar doar în prezența mamei lui, nu și la adresa fraților mai mici. El susține că nici nu îl cunoaște pe Filip, pentru că nu i s-a permis să petreacă timp cu el, fiind obligat să stea doar în camera lui.

Citește și: Luminița Anghel și șotul ei, amenințați cu moartea de David Pușcaș: „Am făcut plângere la poliție pentru a ne proteja”. Care a fost reacția fiului adoptiv al artistei

Foto: Captură YouTube; Instagram

Urmărește-ne pe Google News