Luminița Anghel a dezvăluit de ce nu a mai căutat-o pe Măriuca, fata pe care a luat-o în plasament. Mărturisiri făcute cu lacrimi în ochi

Luminița Anghel (56 ani) a făcut dezvăluiri despre Măriuca, fetița pe care a luat-o în plasament la câțiva ani după ce l-a adoptat pe David. Artista a spus că și-ar fi dorit să nu vorbească despre ea, pentru a o proteja, însă ultimele declarații ale tânărului a făcut-o să spună care a fost motivul pentru care nu a mai căutat-o.

Luminița Anghel, dezvăluiri despre Maria, fata pe care a luat-o în plasament

La câțiva ani după ce l-a adoptat pe David, Luminița Anghel a luat în plasament o fetiță, Maria, pe care în cele din urmă a dus-o înapoi. Cântăreața spune că a fost nevoită să renunțe la Măriuca, cum o alinta, din cauza mamei biologice a acesteia. Artista a mărturisit că a suferit foarte tare când a fost nevoită să renunțe la fetiță, dar nu a avut de ales, iar acest lucru încă o afectează.

„Nu, eu nu am mai avut voie să o vizitez, pentru că mama o vizita și o întreba tot timpul: „Ce ți-a adus artista?” Și ca să sting acest scandal, care oricum a continuat mult timp după ce am dus-o eu, nu am mai… În schimb țineam legătura telefonic cu una din mămici, erau două mămici care făceau cu schimbul în căsuța de tip familial. La un moment dat, când îi sărbătoream ziua de naștere lui Filip într-un loc de joacă, am primit un telefon de la mămica aceasta. Filip era mititel, serbam cu grădinița. M-am retras la baie și am început să plâng, pentru că întâmplător era ziua fiului mei biologic, dar ea mă sunase să îmi spună: „Să știți că cei cinci ani de zile în care ați avut grijă de fetiță se simt. Copilul se simte că a crescut într-un mediu extraordinar, că a fost iubită, că nu i-a lipsit nimic. Din comportamentul ei, toate aceste lucruri se văd”, a povestit Luminița Anghel în podcastul lui Cătălin Măruță.

De ce a renunțat artista la a o mai vizita pe Maria

Artista a decis să nu o mai viziteze pe Maria, deși acest lucru i-a provocat foarte multă durere. Mai mult, ea spune că aceste răni încă nu s-au vindecat.

„Eu nu am mai fost să o vizitez pentru că nu puteam să îi complic viața, nici pe a ei, nici pe a mea, chiar dacă am suferit foarte mult atunci. Rănile se deschid vorbind”, a afirmat Luminița Anghel cu lacrimi în ochi.

„Nu vor trece, timpul nu rezolvă lucrurile, timpul doar lasă lucrurile să se așeze, dar nu rezolvă, aceste amintiri rămân pe viață. Îmi pare rău că a trebuit să intre și ea în discuție, pentru că eu nu am vorbit niciodată despre ea și nici nu aș fi vrut. Îmi doresc din toată inima să îmi protejez familia, nu am venit nici să mă scuz, nici să explic”, a mai spus cântăreața în podcastul „Acasă la Măruță”.

Citește și: David Pușcaș o acuză pe mama adoptivă, Luminița Anghel, că minte: „Ce mă doare cel mai tare e că se folosește de Filip”

Citește și: Alexia Eram și iubitul ei, în ipostaze incendiare în club. Cum au fost fotografiați

David Pușcaș spune că s-a întâlnit cu Măriuca

David Pușcaș a vorbit recent despre Maria, cu care susține că s-a întâlnit recent. Fiul adoptat de Luminița Anghel crede că, atunci când va împlini 18 ani, tânăra va vorbi public despre relația pe care ea a avut-o cu artista.

„M-am întâlnit cu Maria în buticul în care vindeam, ea m-a recunoscut. Am început să plâng. M-am învoit de la muncă și am plecat cu ea. Am stat pe bordură la povești, apoi am luat-o la mine să mâncăm. Am vorbit despre suferințele noastre… I-am dat cadou un pulover cu Sailor Moon, are 15-16 ani și e foarte cool. Mă bucur că nu a ajuns înapoi la mama ei, cu tot respectul, pentru că nu avea ce să învețe de acolo. Acum e la școală, iar acea școală are cămine de studenți”, a povestit David Pucaș pentru Cancan.

Mai mult, tânărul spune că Maria a fost plimbată dintr-o parte în alta în momentul divorțului :Luminiței Anghel de Bogdan.

Citește și: Ilinca Vandici a dezvăluit prin ce a trecut în momentul în care a divorțat de Andrei Neacșu: „M-am distrus pe interior în tăcere”

Citește și: Cum a reacționat David Pușcaș când a aflat că Luminița Anghel a rămas însărcinată cu fiul biologic, Filip: „El era foarte mare”

„Când mama s-a despărțit de Bogdan, mama a dat-o. Și-a bătut joc şi de copilul acela. Televiziunile îmi spun să o aduc la televizor, dar eu nu voi influența un copil să iasă să vorbească, pentru că ea nu e majoră încă. Mama nu trebuia să o adopte, pentru că mama nu era ok cu viața ei, nu îi mergea nici relația. Bogdan o lăsase cu datorii imense. Maria voia să rămână cu Bogdan după despărțire, nu voia să stea cu mama. Bogdan o răsfăța. Au înnebunit-o și pe Maria, se plimba de la mama la Bogdan. Același lucru pe care l-au și făcut și cu mine”, a precizat el.

David Pușcaș este de părere că după ce va deveni majoră, Maria va vorbi public despre tot ceea ce i s-a întâmplat cât timp s-a aflat în grija artistei.

„Maria se va enerva și la 18 ani va ieși pe post să vă spună și ea, ca să nu mai spună lumea că am eu ceva cu ea. Am crescut și provin dintr-o familie disfuncțională și e greu să ai părinți care nu știu de capul lor”, a mai zis fiul adoptat al Luminiței Anghel.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu David Pușcaș și Maria

Sursă foto:

Urmărește-ne pe Google News