David Pușcaș vrea să ajungă în instanță cu Luminița Anghel, mama lui adoptivă, pentru a obține dreptul la o locuință: „O să spun tot! Și-au bătut joc de viața mea”

David Pușcaș vrea să ajungă în instanță cu Luminița Anghel, mama lui adoptivă, pentru a obține dreptul la o locuință. Tânărul a declarat că va dezvălui în fața judecătorilor toate dificultățile și nedreptățile prin care a trecut de-a lungul timpului. Se pare că scandalul dintre cei doi continuă, deși lucrurile s-au mai calmat în ultima perioadă. Iată ce a mărturisit, de această dată, David Pușcaș!

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a spus că este hotărât să își caute dreptatea în instanță, după mai multe conflicte pe care le-a avut cu artista. Tânărul susține că vrea să obțină o locuință și afirmă că va povesti judecătorilor toate nedreptățile prin care a trecut în copilărie, din cauza mamei sale adoptive.

David Pușcaș vrea să ajungă în instanță cu Luminița Anghel, mama lui adoptivă, pentru a obține dreptul la o locuință

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, spune că intenționează să o acționeze în instanță pe mama lui adoptivă pentru a obține dreptul la o locuință. Tânărul susține că are dreptul să primească o casă de la femeia care l-a adoptat în copilărie.

Mai mult decât atât, el afirmă că vrea să spună în fața judecătorilor prin ce a trecut și ce nedreptăți consideră că i s-au făcut de-a lungul timpului.

„Eu, la tribunal, o să spun tot. O să spun tot prin ce am trecut, câte nedreptăți mi s-au făcut, prin ce pericole m-a pus această situație. Și am să spun, da. Am dreptul la căsuța mea cerească și sfântă. Atâta timp cât și-au bătut joc de viața mea, lucrul pe care nu mi-l poate lua nimeni este căsuța mea. Am dreptul la acoperișul meu, să știu că nu mă dă nimeni afară din casă. Este dreptul meu”, a declarat David Pușcaș, conform cancan.ro.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu i-a spus lui David Pușcaș că este un „adult problemă”: „M-am săturat de tot acest teatru pe care îl faci”. Cum a reacționat fiul adoptiv al Luminiței Anghel

Citește și: David Pușcaș vrea să-și cunoască mama naturală. Ce a aflat despre femeia care l-a abandonat în copilărie. „Sunt șocat!”

De la ce a pornit conflictul dintre cei doi

Conflictul dintre Luminița Anghel și fiul ei adoptiv, David Pușcaș, a pornit din mai multe motive. După ce tânărul a împlinit 18 ani și a terminat liceul, artista l-a mutat într-o garsonieră pe care o plătea ea. În acea perioadă, conform solistei, David Pușcaș avea ieșiri agresive, care i-au provocat teamă.

De altfel, cântăreața a povestit și că a primit mesaje pe WhatsApp, unele cu amenințări la adresa vieții ei și a soțului său, Silviu Dumitriade, motiv pentru care a mers la poliție.

Citește și: Ilan Laufer, prima imagine cu chipul fetiței lui. Cum arată micuța Eden, fiica sa și a Alinei Laufer: „Astăzi ne-am privit pentru prima dată. Atât de mică și totuși atât de puternică”

Citește și: Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, susține că Ilie Bolojan nu își va da demisia din funcția de premier: „Nu va fi criză politică dacă pleacă. Guvernul rămâne…”

De partea cealaltă, David Pușcaș a spus că s-a simțit dat la o parte, umilit și rănit de felul în care a fost tratat. În scrisorile și declarațiile sale, el a vorbit despre dorința de a fi respectat și de a avea aceleași drepturi ca oricare alt copil.

Astfel, amândoi au făcut declarații publice la televizor, în podcast-uri sau în mediul online, acolo unde au adus acuzații grave unul altuia. Luminița Anghel a vorbit despre comportamente periculoase, iar David Pușcaș a vorbit despre lipsă de sprijin, nedreptăți și nevoia lui de stabilitate.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News